2020 로보월드, 28일부터 나흘간 2020 기계로봇산업 발전유공 포상식 비롯한 기업 비즈니스 협력 기회 마련

2020로보월드(ROBOTWORLD 2020)는 오는 28일부터 나흘간 킨텍스 1전시장에서 개최되는 로봇산업전문전시회로 2020 기계로봇산업 발전유공 포상식을 비롯한 현장대화 비즈니스 협력 기회를 마련한다고 밝혔다.

2020로보월드(ROBOTWORLD 2020)는 이번 전시회는 28일 개막식을 시작으로 국제로봇산업대전(전시회)과 비즈니스학술대회(컨퍼런스), 국제로봇콘테스트(경진대회) 등을 개최한다.

또한 개막식과 함께 2020 기계로봇산업 발전유공 포상식이 진행되며, 이외에도 ▲ 현장대화 ▲ 로봇기업 간담회 ▲ 한-이스라엘 국제공동기술개발 사업설명회 ▲ 신제품 런칭쇼 ▲ 스타트업 투자유치 설명회 ▲ 한-아세안센터 온라인 수출상담회 ▲ 의료로봇산업협의회 심포지엄 ▲ 로봇기술 교류회 ▲ 글로벌 인재양성 채용설명회 등 다양한 부대행사가 마련된다.

로봇기업 현장대화, 기업간담회, 투자유치 설명회, 온라인 수출상담회 등은 대한민국 로봇산업 발전을 위한 이야깃거리가 나올 것으로 기대되며, 비즈니스 협력 기회를 마련해 다양한 기대효과를 누릴 수 있을 것으로 전망된다.

특히 신제품 런칭쇼는 로보월드 참가기업의 신제품 홍보 및 신규 판로 개척을 통한 비즈니스 창출 기회를 제공할 것으로 기대되며, 제우스, 트위니, 세오, 힐스엔지니어링 등 4개사가 참가해 1시간 동안 신제품 소개 및 제품 기능을 시연한다.

이외에도 개막식과 함께 진행되는 2020 기계로봇산업 발전유공 포상식은 산업통상자원부, FN, 한국로봇산업협회 등 주요인사 30여 명이 참석하며 총 20명에게 표창을 수여할 계획이다.

특히 이번 로보월드에서는 LG유플러스에서 5G망을 제공하여 안정적인 NW 기반의 언택트 방역 및 배송 로봇 서비스 체험의 기회를 제공한다.

한편 2020로보월드(ROBOTWORLD 2020)는 28일부터 나흘간 진행되며, 행사 기간 동안 코로나19 예방을 위한 방역대응을 철저하게 진행할 계획이다.

준비 및 설치 기간 동안 참가업체 부스 출입 인원 감염여부 확인은 물론 소독, 행사장 소독 및 체온 측정, 코로나19 대응 매뉴얼 수칙 준수 독려 등을 진행한다.

