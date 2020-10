오디션 프로그램 ‘드림 리셋 프로젝트’ 심사 유튜브 조회수 활용 눈길…예선 접수 마감 한 달 임박

언택트 수요가 급증하는 추세에 맞춰 유튜브를 통해 잠재력 있는 보컬리스트 발굴을 진행하는 오디션 ‘드림 리셋 프로젝트’ 참가 모집이 다음달 30일에 마감된다.

㈜앤유와 스완송스튜디오가 주최 및 주관을 맡고, 아이유의 ‘바람꽃’, 바비킴의 ‘소나무’ 작곡가 김형준이 책임 프로듀싱을 맡은 해당 오디션은 성별과 연령 상관없이 실력과 매력을 모두 갖춘 보컬리스트라면 누구나 지원할 수 있다.

‘드림 리셋 프로젝트’ 오디션은 참가자들이 직접 촬영한 영상으로 예선을 진행하고, 참가자의 보이스와 보컬 특성에 맞는 곡을 배정해 본선이 진행된다. 주목할 만한 점은 본선 과정에서 심사위원 평가와 더불어 유튜브 조회수가 평가에 반영된다는 것이다.

유튜브 코리아에 따르면 2018년 11월 기준 국내 유튜브 이용자 수는 3122만명에 달했다. 이는 안드로이드 스마트폰 이용자(3800만명) 대부분이 유튜브에 한 번 이상 접속했다는 의미로, 국내 이용 시간만 한 달에 317억분으로 추산된다. 유튜브의 활용이 꾸준하게 성장세를 보임에 따라 ‘드림 리셋 프로젝트’ 오디션 심사 방식에도 차별화를 두었다는 것이 관계자의 코멘트다.

‘드림 리셋 프로젝트’ 오디션의 최종 합격자에게는 작곡가 김형준이 직접 작곡한 음원의 주인공이 될 수 있는 기회를 부여할 뿐 아니라 우승상금 500만 원과 더불어 가수로 데뷔할 수 있는 혜택을 제공한다.

관계자는 "드림 리셋 프로젝트는 유튜브를 활용한 서바이벌 오디션으로, 유튜브 조회수가 평가에 반영되는 만큼 일반인 평가단의 참여가 중요하다”며 “이미 데뷔한 가수뿐만 아니라 일반인까지 남녀노소 모두 참여 가능한 이번 오디션을 통해 숨겨진 보석이 나타나길 바란다”고 밝혔다.

한편, 해당 오디션에 대한 보다 자세한 사항은 ‘드림 리셋 프로젝트’ 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 11월 30일에 마감되는 오디션 예선 접수는 공식 홈페이지 내 신청 게시판에 기재된 이메일을 통해 접수 가능하다.

