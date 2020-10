광주사랑나눔공동체, 소소한 마음 따뜻한 나눔전파

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 광주사랑나눔공동체(대표 주재환)는 지난 24일 한울장애인주간보호센터 발달장애인들과 함께 마스크스트랩 및 반려식물 만들기 프로그램을 진행했다고 26일 밝혔다

이날 프로그램에는 코로나19로 인해 힘든 시기를 보내고 있는 요양원, 상점, 이웃들에게 본인이 만든 작품을 함께 나눔 활동으로 진행되고 업무 협약식과 우수활동가 표창, 활동 소감 등의 순으로 일정을 마무리했다.

참여한 홍나경(어룡초)학생은 “마스크 스트랩을 만드는데 바느질 하는 게 제일 어려웠다”며 “반대로 반려식물 만드는데 꽃이 이쁘고 만들기도 쉬워서 너무 재미있었다”고 말했다.

김순미 운영지원팀장은 “공동체에서 실시하는 선한 나눔 활동이 사회의 영향력으로 잘 전달됐으면 좋겠다”고 활동 포부를 밝혔다.

양일옥 북구의원은 “지역의 기관들이 서로 협력관계를 통해 자발적인 자생력을 키우고 더 많은 나눔을 실천으로 따뜻한 공동체가 되어갈 수 있는 씨앗을 뿌렸다고 생각한다”고 이야기를 전했다.

그는 이어 “선한 나눔이 이어질 수 있도록 작은 목소리에 더 귀 기울이겠습니다”고 덧붙였다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr