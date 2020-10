한국도로공사 서울양양고속도로 홍천(서울.양양)주유소는 단풍철 방문객을 대상으로 KF94 마스크를 나눠주는 행사를 진행한다고 21일 밝혔다.

홍천주유소는 단풍철을 맞이하여 대형 LED 전광판에 예방수칙 홍보와 함께 사회적 거리 두기 준칙 홍보를 강화하고 있다.

화장실등 주요 동선을 중심으로 일일 3회 소독 활동을 펼치는 등 다각적인 방역작업도 벌이고 있다.

민병오 주유소장은 “ 코로나19를 극복하기 위해서는 ‘마스크가 백신 ’이란 마음으로 마스크 선룸 이벤트를 기획했다 ” 면서 앞으로도 고객님 사랑에 보답을 드릴 수 있는 주유소를 만들기 위해 노력하겠다고 전했다.

