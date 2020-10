바이알라딘, 한국에서 서비스 시작

2020년 10월 16일 안드로이드 버전 업데이트를 시작으로 20일 애플 iOS를 오픈하며 바이알라딘이 한국 서비스를 시작했다고 밝혔다.

2019년 12월 31일 시험 오픈을 시작한 이후 지속적인 업데이트와 기능 추가를 진행해 왔고 이번 업데이트로 한국의 온라인 쇼핑몰을 이용하는 사용자들은 바이알라딘을 통해 쿠팡, 11번가, 옥션 등에서 상품을 구입할 수 있고 이번 오픈에 따른 추가 혜택을 받을 수 있게 되었다. 티몬, 위메프 등 아직 지원되지 않는 쇼핑몰들에서도 사용할 수 있도록 지속적으로 확장해 갈 계획이다.

이번 서비스를 오픈하면서 바이알라딘 내에서 쇼핑시에 사용할 수 있는 마일리지를 구입하면 20%에 달하는 추가적인 보너스를 받을 수 있는 이벤트에 참여할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

바이알라딘은 proxy search 기능을 통해 선별된 전 세계 100여개의 쇼핑몰에서 상품을 검색하고 상품들의 가격 비교, 검색된 상품을 구매할 수 있으며, 더불어 전 세계에 흩어져 있는 쇼핑몰들에서 최저가, 각 국가의 사용자들이 어떤 상품을 주로 검색했는지 등 트렌드를 알려 줄 수 있는 실시간 핫 키워드 기능 등 트 쇼핑 시에 도움이 될 수 있는 부가 기능 또한 함께 제공되어 온 강점으로 평가 받아왔다.

바이알라딘 관계자에 따르면 “우선은 한국의 온라인 쇼핑몰을 대상으로 서비스를 오픈해서 사용자들의 사용성을 더 강화한 후 일본, 인도, 미국, 러시아 같은 서비스 대상 국가를 늘려가고 대상 쇼핑몰들도 늘려갈 계획이다. 사용자가 자신의 거주하고 있는 국가뿐만이 아니라 타 국에 거주하는 사람도 개별 쇼핑몰의 정책에 따라서 상품을 구매할 수 있어서 바이알라딘에 포함된 쇼핑몰은 추가적인 사용자들의 유입으로 이루어질 것으로 보인다”고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr