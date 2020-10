호반건설 태성문화재단, 조형물 일러스트 있는 ‘컬러 전시’ 문화나눔

- 호반건설 태성문화재단, 올해도 광명, 안양 지역아동센터, 교육기관 등에 총 1만 1천여 장의 전시 초대권 전달

호반건설 그룹의 태성문화재단이 지난해에 이어 올해도 지역 문화나눔에 힘쓰고 있다.

호반건설 그룹의 태성문화재단은 이번 달 지역아동센터와 교육기관 등에 전시 초대권 1만 1천여 장을 전달했다고 밝혔다. 초대권은 총 1억 원 규모로 호반아트리움 인근의 광명시와 안양시 지역아동센터(3,300장)를 비롯해 어린이집과 유치원 등 교육기관(8,000장)에 나누어 전달됐다.

이번에 전달한 초대권은 태성문화재단이 운영하는 호반아트리움의 ‘아트 인 더 컬러(ART in the COLOR) 전(展)이다. 이는 호반아트리움이 진행한 네 번째 자체 기획 전시로 16개의 전시 공간에서 조형물, 미디어, 회화, 조각, 일러스트 등 다양한 매체의 작품 240여 점을 감상할 수 있다.

태성문화재단의 문화나눔 활동은 처음이 아니다. 지난 2018년 경기도 광명시에 개관한 호반아트리움은 미술작품 전시뿐만 아니라 지역민들과 함께할 수 있는 문화예술 교육, 공연 등 다양한 문화체험 프로그램을 진행하고 있다. ‘클림트 인사이드’, ‘헤르만헤세-치유의 그림들’, ‘아트 인 더 북’ 등 기존 전시에서도 총 3만여 장의 초대권을 전달했다. 이외에도 호반건설 등 호반그룹은 교육, 복지, 문화 예술 등 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

호반건설 그룹 사회공헌 관계자는 “호반건설 등 호반그룹은 문화 나눔을 위해 지속적으로 노력해 왔다”며 “올해는 코로나19로 전시회들이 연기나 취소되고 있는데, 이번 기회를 통해 어린이들에게 좋은 문화적 경험이 되길 바란다”고 말했다.

한편, 호반건설은 ‘행복을 짓는 든든한 동반자’라는 사회공헌 비전을 갖고 지속적인 장학사업, 문화예술 발전, 지역사회 발전사업 등 다양한 분야에서 사회공헌활동을 펼치고 있다. 지난 1월에는 ‘호반그룹 사회공헌위원회’를 출범, 신규 사회공헌 프로그램을 발굴하고 중장기적인 사회공헌활동을 이어가고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr