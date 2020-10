콘텐츠진흥원 공모사업 경남 0%

수도권 87% 집중 돼 … 경남권 2016년 이후 매년 1% 미만

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 콘텐츠 공모사업 선정 대부분이 수도권에 집중된 것으로 나타났다.

23일 국회 문화체육관광위원회에 따르면 국민의힘 이달곤 의원이 한국콘텐츠진흥원 등을 대상으로 한 국정감사에서 정부가 추진하고 있는 콘텐츠산업의 지역간 격차가 심각하다고 지적했다.

한국콘텐츠진흥원으로부터 받은 시?도별 콘텐츠 공모사업 선정 현황에 따르면, 올해 전국 17개 시?도별 콘텐츠 공모사업의 건수는 86.8%, 지원액은 84.8%가 수도권에 집중돼 있다.

경남의 경우 콘텐츠관련 산업의 사업체수는 전국 5위, 종사자수와 매출액은 전국 6위이지만 특별시와 광역시를 제외하면 경기도 다음으로 높다.

그러나 실제 경남에 지원된 공모사업 건수는 2019년에 1.1%로 가장 높았고, 2016년 이후 매년 1% 이하에 머물렀다. 반면에 수도권은 최근 5년 동안 건수는 평균 84.3%, 지원액은 73.8% 이상을 독식하고 있다.

이달곤 의원은 “콘텐츠산업이 수도권에 집중이 되어서는 안 된다”며 “인구와 경제력, 생활서비스 접근성 측면에서 지역 간 불균형이 지속되고 있는 상황에서 문화산업의 분권, 지역 균형발전이라는 차원에서 정부가 특별한 대책을 세워야 한다”고 말했다.

