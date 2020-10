경남도, 고위험시설 방역 상태 특별점검

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남도가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 경계심이 느슨해지는 상황을 우려해 유흥시설 등 고위험 시설에 방역 상태 점검에 나선다.

23일 경남도에 따르면 코로나19 중앙사고수습본부가 지정한 12개 고위험 시설 중 방문판매를 제외한 11개 시설 7324곳에 대해 방역 상태 등을 집중적으로 점검한다.

방문판매(84곳)는 집합금지 규정이 적용돼 이번 점검에서 제외됐다.

점검 대상은 헌팅 포차, 콜라텍, 노래연습장(코인노래방 미포함), 실내 스탠딩 공연장, 대형학원, 유통물류센터 등 총 11개 고위험 시설이다.

경남도는 집단감염 위험성이 큰 클럽이나 헌팅 포차 등 방역수칙 기준이 미흡한 곳이나 집단감염이 발생한 곳에 대해서는 제한조치 등 다양한 방안을 검토한다는 계획이다. 도는 최근 환자 수는 감소하고 있으나 집단감염 위험이 큰 요양병원·시설·정신병원 등 방역실태도 점검한다.

점검대상은 도내 요양병원, 요양 시설, 정신병원 350곳이다. 점검은 이번 점검은 내달 3∼4일까지 2주간 진행된다.

신종우 경남도 복지보건국장은 “고위험시설과 요양병원·시설 등에 대한 철저한 방역으로 도내 시설에서는 확진자가 발생하지 않도록 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr