【화제의테마】 월요일 (26일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選

박스권에 갇힌 증시, 그러나 어떤 종목이 진짜 좋은지 몰라 투자자들이 선택에 어려움을 겪고 있다. 이에 데이드투자그룹에서는 원활한 주식투자를 돕고자 지금 꼭 잡아야하는 핵심 테마 4가지를 뽑아 보았다.

[4위] 5G 관련주

디지털 뉴딜 정책의 영향으로 5G 관련주에 대한 관심이 높다. AI, 빅데이터, 스마트팩토리, 스마트시티, 자율주행자동차 등 미래 산업 성장에는 인프라 구축이 필수 인데 속도와 트래픽 모두 잡기 위해서는 5G망의 빠른 구축은 필수 불가결적 요소이다. 물론 빠질 수도 있다. 그러나 5G의 잠재력은 LTE 그 이상이다. 그거 하나만으로도 지금 잡아야한다.

[3위] 렘데시비르 관련주

항바이러스제 렘데시비르가 코로나19 치료제로 전용될 수 있도록 美 FDA의 승인을 얻음에 따라 관련주들에 대한 이목이 집중되고 있다. 현재 미국의 코로나 환자가 기하급수적으로 늘고 있기 때문에 렘데시비르 수요가 크게 늘어날 것으로 전망되고 있다. 박스에 갇힌 증시에 단비같은 소식이 아닐 수 없다. 지금, 야수의 심정으로 쏴야할 시점이다.

[2위] 수소관련주

정부가 수소경제를 위한 구체적인 밑그림을 제시하자 수소관련주가 다시 기지개를 펴고 있다. 뿐만 아니라 친환경 정책을 주요 정책으로 삼고 있는 조 바이든이 대통령 당선이 유력해지고 있고, EU역시 수소 경제를 70배 육성하겠다는 계획을 발표하면서 수소관련주 주가가 크게 솟구칠 것으로 기대되고 있다. 수소기술은 이제 시작 단계다. 그 중심에 우리 기업들이 서 있을 가능성이 높다. 지금 못사면 후회할 날 온다.

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.