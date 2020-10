[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)는 22일 오후 4시 초안산 도자기체험장 개관식에 참석했다.

지난 12월 완공된 체험장은 대지면적 278.8㎡규모로 월계2동 초안 1단지 아파트 인근에 위치해 있다. 2개의 체험실과 전시실, 가마실을 갖추고 있다.

1개월 단위의 아동, 초등, 직장, 성인을 위한 정기반과 주말 일일체험반 등이 운영될 예정이다. 본인이 만든 도자기는 직접 수령 또는 택배로 받아볼 수 있다. 구 홈페이지를 통한 예약제로 운영된다.

이날 개관식에는 오승록 구청장, 구의원, 지역주민들이 참석해 시설라운딩, 기념촬영 등을 하며 개관 축하의 기쁨을 함께 나눴다.

오승록 구청장은 “흙을 이용한 활동은 심리안정 뿐 표현에 대한 자신감과 즐거운을 느낄 수 있는 장점이 있다”며 “이곳 초안산 도자기 체험장이 주민들의 여가와 마음의 힐링을 주는 곳이 되길 바란다”고 말했다.

