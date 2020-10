'여행사 뇌물수수' 송성환 전 전북도의장 1심서 직위상실형

전주지법, 1심서 징역 4개월·집유 1년·벌금 2000만원 선고



[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북 도내 여행업체로부터 금품을 받은 혐의로 기소된 송성환 전 전북도의회 의장이 1심에서 직위 상실형인 징역형과 집행유예를 선고받아 도의회의 송 전 의장에 대한 징계에 도민들의 관심이 쏠리고 있다.

전주지법 형사1단독(부장판사 이의석)은 지난 21일 뇌물수수 혐의로 기소된 송 전 의장에 대해 징역 4개월에 집행유예 1년, 벌금 2000만 원과 추징금 775만 원을 선고했다.

송 전 의장은 도의회 행정자치위원장이던 지난 2016년 9월 동유럽 해외연수를 주관한 여행사 대표 조 모(69) 씨로부터 현금 650만 원과 1000유로(약 125만 원) 등 총 775만 원을 받은 혐의로 기소됐다.

도의회 윤리특위는 “안타까운 일이다”면서 “신속히 법원에 공문을 보내 판결문을 보고 윤리 자문위원회의 자문을 들어 빠르면 이번 주 안으로 윤리특위를 열어 도민의 눈높이에 맞는 징계절차를 진행할 것”이라고 밝혔다.

또, “경고와 공개사과, 출석정지, 제명 등 4단계의 의회 징계절차 중 지금은 항고심 등이 남은 상황이기 때문에 제명은 너무 앞질러가는 것으로 출석정지 징계로 갈 것 같다”고 덧붙였다.

출석정지 징계일 경우 송 전 의장은 의원직은 유지하나 의회 출석을 포함해 모든 의원 활동이 제한된다.

한편 송 전 의장의 이 같은 혐의는 도의원 7명과 도의회 직원 5명 등 총 13명이 7박 9일 일정으로 체코와 오스트리아 등 동유럽 연수를 다녀오면서 벌어진 일이다.

당시 여행 경비 1인 350만 원에 대해 250만 원은 도의회가 지원, 나머지 100만 원 중 50만 원을 송 전 의장이 대납해 문제가 됐다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr