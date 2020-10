"하늘나라에선 아픔 없길" 정치권, '인천 라면 형제' 동생 사망에 추모

'인천 화재 라면형제' 동생 사망…사고 한 달여 만에 숨져

[아시아경제 허미담 기자] 어머니가 집을 비운 사이 라면으로 끼니를 해결하려다 화재로 중상을 입은 '인천 라면 형제' 중 동생이 21일 끝내 숨진 가운데 정치권에서는 애도의 목소리가 이어지고 있다.

남영희 더불어민주당 상근부대변인은 이날 논평을 내고 "이번 화재 사고는 돌봄 공백과 아동보호 사각지대의 비극적인 결과"라며 "우리 사회 위기는 빈곤과 결핍 가정을 더 힘들게 하고 있음에 가슴이 아프다"고 지적했다.

이어 "아동 학대와 돌봄 방치로 인한 희생은 더 이상 반복되어선 안 된다"며 "돌봄 사각지대 아동의 희생이 더 이상 없도록 우리 사회의 세심한 노력이 요구된다"고 강조했다.

그는 "민주당은 재발 방지 대책 마련에 최선을 다하겠다"면서 "유가족께 다시 한번 애도의 마음을 전하며 형의 빠른 회복을 기원한다"고 전했다.

같은 날 황규환 국민의힘 부대변인도 논평을 통해 "안타까운 죽음, 지켜주지 못한 죽음을 국민 모두와 함께 애도하며 하늘나라에서는 부디 아픔 없이 행복하기를 두 손 모아 기원한다"며 유감을 표했다.

그는 "돌봄의 사각지대에 있는 아이들이 다시는 이런 아픔을 겪지 않도록 모두가 머리를 맞대고 노력해야 할 것"이라고 말했다.

안혜진 국민의당 대변인도 애도를 표하며 재발 방지를 약속했다. 그는 "이러한 참사를 막을 수 있는 신호는 여러 곳에서 감지됐기 때문에 더욱 안타깝다. 다시는 이러한 비극이 되풀이되어서는 안 된다"고 했다.

이어 "제2의 '라면 형제'가 다시는 나오지 않도록 아동학대에 대한 공동체의 사회 책임을 강화하고, 학대 가정의 원가정 보호주의 적용에 대한 모호한 법률을 개정해 다시는 우리 아이들이 불행한 일을 겪는 일이 없도록 하겠다"고 강조했다.

앞서 어머니가 집을 비운 사이 끼니를 해결하려다 난 화재로 중상을 입은 '인천 라면 형제'의 초등학생 동생이 끝내 숨졌다. 사고 발생 37일 만이다.

이날 허종식 민주당 의원(인천 동구·미추홀구갑) 등에 따르면 서울 모 화상 전문병원 일반병실에서 치료를 받던 A(10)군의 동생 B(8)군이 이날 상태가 악화해 중환자실로 옮겨졌으나 오후 4시께 사망했다.

B군은 지난 20일 오후부터 호흡 곤란과 구토 증세 등을 호소하는 등 상태가 갑자기 악화한 것으로 전해졌다.

B군은 화재 당시 유독 가스를 많이 들이마셔 손상이 심한 호흡기 치료를 집중적으로 받아왔으며, 이후 기도 폐쇄 증상으로 인해 이날 심폐소생술(CPR) 조치를 2시간 넘게 받았으나 끝내 숨졌다.

전신에 1도 화상을 입은 B군은 지난달 추석 연휴 기간 형과 함께 의식을 완전히 되찾아 중환자실에서 일반병실로 옮겨진 바 있다

한편 형인 A군은 온몸의 40%에 심한 3도 화상을 입어 2차례 피부 이식 수술을 받았으며 휴대전화로 원격수업을 가끔 들을 정도로 건강이 호전된 것으로 알려졌다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr