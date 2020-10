백악관 안보보좌관 "트럼프, 공정한 선거 치러지면 대선 결과 수용할 것"

[아시아경제 정현진 기자] 다음달 대선을 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령이 패배 시 불복할 가능성을 내비쳐온 가운데 로버트 오브라이언 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관이 공정하게 대선이 치러지면 트럼프 대통령이 결과를 수용할 것이라고 말했다고 21일(현지시간) 미 정치전문매체 폴리티코가 보도했다.

폴리티코는 이날 오브라이언 보좌관이 메인주로의 이동 중 가진 인터뷰에서 "그(트럼프 대통령)가 대선에서 패배하면 권력을 이양할 것으로 확신한다"고 말했다고 전했다. 그는 "그러나 우리는 선거에서 사기가 없다는 것을, 우리가 해외의 다른 나라들에 요구하는 것처럼 자유롭고 공정한 선거이어야 한다는 점을 확실히 해야 한다"고 강조했다. 대선 결과 수락을 언급하긴 했지만 공정한 선거라는 조건을 붙인 만큼실제 트럼프 대통령이 이를 수용할 지는 여전히 불투명한 것으로 보인다.

오브라이언 보좌관은 트럼프 대통령의 승리 가능성에 대해 묻자 "재선되기를 희망한다"고 신중한 자세를 보였다. 그는 "내가 믿는 것은 그가 이겨야 한다는 것이다. 우리는 민주주의 국가이고 어떤 일이 일어날 지 두고 봐야 할 것"이라면서 "(트럼프 대통령에 대한) 많은 지지가 있다고 생각하고 우리는 확실히 최상의 결과를 희망하고 있다"고 말했다.

트럼프 대통령은 그동안 우편투표에 의한 조작 가능성을 주장하면서 대선에서 패배 시 불복 가능성을 지속해서 시사해왔다.

오브라이언 보좌관은 "트럼프 행정부는 지난 4년간 그 어떤 행정부가 과거 집권 2기에 걸쳐서 했던 것보다 더 많은 외교정책 이슈들을 해결했다"고 주장했다. 또 신전략무기 감축 협정(New START·뉴스타트)에 대해서도 "매우 중요한 진전"이라면서도 "실제 그런 합의를 마무리하기 위해서는 1주나, 한 달, 심지어 1년이 걸릴 수도 있다"고 말했다.

