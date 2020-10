밀양 단감 홍콩 수출 선적식 개최 ··· 단감 수출 청신호

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 밀양의 단감이 홍콩 시장에 상륙한다.

경남 밀양시는 23일 단감 수출 농가, 수출업체 등 10여 명이 참석한 가운데 홍콩으로 가는 단감 2차 선적식을 개최했다고 밝혔다.

밀양시는 이달 첫 수출을 시작으로 본격적으로 수출을 해 수확량에 맞춰 올해 말까지 총 150t의 물량을 수출할 예정이다.

이와 함께 기존 수출국이었던 베트남 외에 홍콩, 태국 등으로 수출국을 확대하고 작은 크기부터 특대까지 수출 단감에 대한 크기도 다양화할 계획이다.

시는 지역특화작물 수출 컨설팅, 농약 사용 안전성 교육 등 지속해서 단감 생산 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있으며, 해외 바이어와의 지속적인 수출 상담을 추진하고 있다.

수출 단감작목반 문경남 회장은 “단감 소비 감소로 고품질 단감 생산과 유통 판로 확보를 위해 부단히 노력하고 있는데, 행정에서 이러한 흐름에 맞춰 컨설팅 및 수출 상담 등 선도적으로 지원해 줘서 감사하다”고 전했다.

하영상 농업기술센터 소장은 “코로나19로 모두가 어려운 시기에도 발맞춰 단감 생산 및 유통에 힘써주시는 농민들께 감사드리며, 앞으로도 밀양 단감의 명성을 해외 각지에 알릴 수 있도록 컨설팅 연계 및 수출 판로 확보를 위해 노력하겠다”고 말했다.

