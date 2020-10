혼자는 수익 못 낸다! AI로 유망주·급등주·테마주 분석

그동안 증권사·자산운용사·연기금 등의 기관투자자들은 주식시장과 종목의 빅데이터를 딥러닝 등의 AI 기법으로 분석함으로써 최적의 주식 정보를 빠르게 얻어 수익을 극대화시켰다. 기관투자자와 개인투자자 간의 정보 비대칭성이 큰 이유가 여기에 있다.

이에 AI라씨로는 인공지능과 빅데이터 시스템을 활용해 개인투자자가 얻기 어려운 고급 투자 정보들을 제공하고 있다. 무엇보다 주목할 점은 투자자에게 의미 있는 정보만을 파악해 알려준다는데 있다.

‘AI라씨로’는 투자자들이 많이 검색한 키워드 관련 종목 및 증권사들이 추천한 중대형주들 중 실적, 공시, 수급 등을 추가적으로 AI가 분석하여 뜰만한 종목에 대한 정보를 제공 중이다. 이외에도 시간외급등주, 3년 중 최고 영업이익을 기록한 기업 정보 및 주요 매매 주체들의 움직임이 포착된 종목에 대해서도 알려주고 있다. 덕분에 투자자들은 시간과 노력이 많이 드는 정보를 간편하게 실시간으로 제공받을 수 있다.

현재 개인투자자에게 유용한 투자정보는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 무료로 열람할 수 있으며 실시간 알림도 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 2,500 등락률 +1.82% 거래량 299,119 전일가 137,500 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 금호석유, 탄소나노튜브(CNT) 테마 상승세에 6.36% ↑올가을 무르익을 실적株 찾아라금호석유, 탄소나노튜브(CNT) 테마 상승세에 6.15% ↑ close , 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 44,650 전일대비 2,850 등락률 -6.00% 거래량 5,216,926 전일가 47,500 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 한화솔루션, 이시간 주가 -4.53%.... 최근 5일 외국인 66만 1431주 순매수한화솔루션, IR 우수기업 선정올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스 close , 동성화인텍 동성화인텍 033500 | 코스닥 증권정보 현재가 10,150 전일대비 250 등락률 -2.40% 거래량 765,699 전일가 10,400 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 동성화인텍, 현대삼호중공업과 324억 규모 계약 체결동성화인텍, 현대중공업과 627억 규모 계약 체결동성화인텍, 조선기자재 테마 상승세에 5.11% ↑ close , 모아텍 모아텍 033200 | 코스닥 증권정보 현재가 9,860 전일대비 940 등락률 -8.70% 거래량 485,693 전일가 10,800 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 모아텍, 검색 상위 랭킹... 주가 20.37%[e공시 눈에 띄네]코스닥-13일거래소, 모아텍 시황변동 관련 조회공시 요구 close , 한일진공 한일진공 123840 | 코스닥 증권정보 현재가 1,520 전일대비 250 등락률 +19.69% 거래량 48,222,317 전일가 1,270 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”한일진공, 검색 상위 랭킹... 주가 1.07% close

