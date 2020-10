㈜강진 아이앤씨, 임실군에 어린이 마스크 2만5천장 기부

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 우리나라 대표 마스크 제조업체인 ㈜ 강진 아이앤씨가 코로나19로 힘든 시기에 우리의 미래의 주역이자 희망인 어린이들에게 마스크-KF94 2만5천장을 임실군에 기탁했다.

임실 출신인 ㈜강진 아이앤씨 조대운 대표는 이날 임실군청 군수실를 찾아 심 민 군수에게 1,100만원 상당의 KF94 마스크를 임실군에 기탁했다.

?

? (주)강진 아이앤씨는 서울에 본사를 두고 코스닥에 상장된 마스크 생산 원단제조업체 전문기업으로 이 기업을 경영하고 있는 조대운 대표는 강진면 옥정리에서 태어났다.

조 대표는 “고향인 임실군에 있는 어린이들을 위해 마스크를 기부할 수 있게 되어 뿌듯하다”며 “코로나19의 장기화로 어려움을 겪는 주민들에게 다소나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

이번 어린이 마스크는 관내 어린이집 10개소에 366명과 지역아동센터 4개소 140명에게 전달돼, 코로나 19로 어려움을 겪고 있는 어린이들에게 큰 힘이 될 전망이다.

심민 군수는 “코로나 19로 힘든 시기에 따뜻한 마음을 담아 전달해 주셔서 감사드린다”며 “자라나는 우리 어린이들에게 큰 선물이 될 것”이라고 하며 “행정에서도 주위에 어려운 분들이 없는지 소외계층 등을 적극 발굴하고 지원해 따뜻한 복지 공동체를 구현해 나가겠다”고 전했다.

?

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr