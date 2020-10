중랑구 패션봉제 공동 브랜드‘포플(Forple)’ 2020 가을/겨울 컬렉션 론칭

2020 가을/겨울 컬렉션 ‘Love each other’ 테마, 코로나19로 침체된 모든 사람들에게 사랑을 나누자는 메시지 담아...소윙바운더리스 디자이너 하동호와 함께 방송인 조세호가 주니어 디렉터로 참여, 큰 기대 모아

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 패션봉제 공동 브랜드 ‘포플(Forple)’ 2020년 가을/겨울 컬렉션을 네이버 ‘디자이너윈도’에서 단독으로 선보인다.

22일 공개되는 이번 ‘포플’ 컬렉션은 ‘Love each other’을 테마로 코로나19로 침체된 모든 사람들에게 사랑을 나누자는 메시지를 담았다.

이번 컬렉션은 중랑구가 총괄을 맡고, 기획 프로덕션 더웍스(대표 김은신), 패션 브랜드 분더캄머의 디자이너 신혜영, 패션 디렉터 최혜련, 포플의 뮤즈이자 볼런티어 모델 배우 최강희가 함께 했다.

특히, 이번 시즌은 다양한 세대로 소비자층을 확대하기 위해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 유니섹스 라인을 새롭게 선보인다. 소윙바운더리스 디자이너 하동호와 함께 만능 엔터테이너 조세호가 주니어 디렉터로 참여해 기대를 모으고 있는 이번 컬렉션은 겨울 코트, 패딩, 후드, 팬츠 등 기본 의류는 물론 가방, 악세서리 등 총 20가지 스타일로 구성됐다.

뿐 아니라 주니어 디렉터로 참여한 방송인 조세호가 ‘포플’과 함께 콜라보 티셔츠를 선보여 다양한 스타일과 크로스 코디로 소비자들의 눈길을 사로잡을 예정이다.

조세호의 ‘포플’ 디자이너 참여 스토리는 네이버TV, 조세호의 ‘입혀 주세호’를 통해 만나볼 수 있다.

‘포플’ 2020 가을/겨울 컬렉션은 11월5일까지 선주문 진행, 사전예약 구매 고객에게는 20%의 할인혜택과 사은품 등 다양한 이벤트도 함께 실시한다.

29일 오후 7시에는 네이버 엔쇼핑라이브에서 언택트 모바일 라이브를 통해 고객과의 소통 및 이벤트 행사를 이어나갈 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “브랜드 ‘포플’을 사랑해주시는 모든 분께 감사드린다”며 “앞으로 ‘포플’을 활성화시켜 지역 봉제업체의 우수성을 널리 알리는 한편 양질의 일자리 창출로 지역경제에 기여할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.

‘포플’은 중랑구 패션지원센터(스마트앵커) 사업의 일환으로 운영되는 중랑구 패션 브랜드로 구는 봉제 산업을 IT 기술과 브랜드 기획을 더해 고부가가치 산업으로 발전시킬 계획이다. 현재 중랑구에는 2500여 개의 패션봉제 업체가 들어서 있으며, 지난해 ‘면목패션(봉제) 특정개발진흥지구’가 서울시 중심지형 도시재생사업에 선정,현재 중랑패션지원센터(스마트앵커)를 건립 중에 있다.

