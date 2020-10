[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 21일 ‘제29회 강남구민의 상’ 시상식에 참석, 지역사회발전과 복지증진을 위해 노력한 단체 및 구민 등 총 20명에게 상패와 메달을 수여했다.

정 구청장은 사회와 이웃에 헌신한 구민들에 감사인사를 전하며 수상을 축하했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr