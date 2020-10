이재명, 文대통령 비판 유승민 전의원에 "정치 꼼수 그만하세요"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 문재인 대통령을 향해 '경제를 포기한 대통령'이라고 비난한 데 대해 맹목적 비난 대신 전문가 다운 대안을 제시하라고 충고했다.

이 지사는 21일 페이스북에 올린 '국힘당 유승민 전 의원님.맹목적 비난 말고 전문가 다운 대안 제시 기대합니다'라는 글을 통해 "국민의힘 소속 유승민 전 의원이 페북에서 문재인 대통령을 향해 '경제위기의 심각성을 알기는 아는가', '경제는 포기한 대통령', '고용참사', '정부ㆍ기업ㆍ가계 모두 최악의 부채' 등 원색적 비난을 쏟아냈다"며 "이는 유 전 의원이 경제 전문가라는 사실을 의심하게 할 정도로 그간 보수언론이 쏟아냈던 가짜뉴스를 그대로 옮긴 것으로, 국민들을 호도하고 있어 참으로 우려스럽다"고 지적했다.

그는 그러면서 "2016년부터 2019년까지 15세 이상 인구의 고용률은 60.6%에서 60.9%로 개선됐고, 경제활동인구인 15~64세의 고용률은 66.1%에서 66.8%로 나아졌다"며 "특히 청년층(15~29세) 고용률은 41.7%에서 43.5%로 개선됐고, 청년층 실업률은 9.8%에서 8.9%로 감소했다"고 설명했다.

또 "공공일자리 역시 1년에 60세 이상이 55만명 이상 증가하고, 50세 미만은 33만명 이상씩 감소하는 상황에서 60세 이상 일자리가 증가하는 것은 당연한 결과"라며 "더구나 60세 이상 일자리 중에서도 70~80%는 민간에서 만들어졌으니 고용의 양이 개선된 것은 분명한 사실"이라고 주장했다.

아울러 "정부와 공기업 및 준정부기관, 가계의 채무를 모두 합한 부채의 연평균 증가 규모는 이명박ㆍ박근혜 정권 시절이 노무현 정부ㆍ문재인 정부보다 크다"며 "특히 가계부채는 박근혜 정부에서 비약적으로 증가했으니 박근혜 경제참모를 자처하신 유 전 의원이나 국민의힘은 반성부터 하시는 것이 더 책임있는 모습"이라고 충고했다.

나아가 "코로나19 이후 경제 상황이 나빠졌으나 이는 한국만이 아닌 세계적 현상이고, OECD 성장률 1위로 우리나라가 가장 선방하는 것은 모두가 아는 사실"이라며 "방역을 위한 사회적 거리두기로 경제생태계의 연결망이 급격히 약화된 상황에서 국가재정 투입은 필수였고 유효했다"고 평가했다.

특히 "재정투입 역시 주요국에 비해 가장 적게 사용하고 있어 여전히 재정건전성은 가장 좋다"며 "국가적 재난 상황에서 가계 소비를 부양하지 않으면 자영업자와 기업이 붕괴할 수밖에 없는 상황이라는 것은 비전문가도 알 수 있는데 유 전 의원이 재난기본소득 등 소비부양책을 '포퓰리즘'이라 공격한 것은 현실을 외면한, 비난만을 위한 비난이라고 밖에 볼 수 없다"고 비판했다.

이 지사는 끝으로 "빈약한 논리를 내세워 대통령을 공격하는 것은 국민의힘 내 본인 입지를 다지기 위한 정치적 꼼수에 불과하다는 것을 국민들은 너무나 잘 알고 있다"며 "비난이 아닌, 국민들에게 공감을 얻을 수 있는 경제전문가 다운 대안을 제시해 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr