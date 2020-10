한국도로공사 통영대전고속도로 고성공룡나라(대전방향)주유소에서는 코로나19예방을 철저히 하고자 주유소 전역에 손소독제를 비치하였다고 밝혔다.

주유고객님들이 사용 하시는 주유기 옆, 화장실, 고객쉼터, 사무실, 셀프코너에 빠짐없이 손소독제를 비치하여 코로나19 예방에 앞장섰다.

주유소 관계자는 코로나19가 종식될 때까지 손소독제를 비치 할 것이며 좀 더 나은 효율적인 예방 방법을 검토 하겠다고 밝혔다.

