한국도로공사 고성지사 ㈜연합진흥 고성공룡나라(통영방향)주유소에서는 지난 추석연휴 기간에 “마스크 착용하기” 홍보에 적극 동참하였다고 밝혔다.

고성(통영방향)주유소는 추석연휴 기간 코로나19 확진자 증가를 막기 위해서 대대적인 “마스크 착용하기” 홍보물 부착과 미처 마스크를 준비하지 못한 주유 고객분들에게 무료로 마스크를 나눠주기도 하였다.

주유소 관계자는 “모든 장소에서 마스크를 착용하여 코로나19확산 및 지역감염 예방에 앞장 설 수 있도록 치선을 다하겠다” 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr