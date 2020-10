日스가 "후쿠시마 오염수 처분 여부, 계속 미룰 수 없어…빨리 결정할 것"

[아시아경제 정현진 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 동일본대지진 당시 폭발사고를 일으킨 후쿠시마 제1원전의 방사성 오염수 해양방류 방침에 대해 21일 "언제까지나 방침을 정하지 않고 미룰 수는 없다"고 말했다.

NHK방송 등에 따르면 스가 총리는 이날 인도네시아 수도 자카르타에서 진행한 기자회견에서 "현재 정책과 시기를 결정한 사실은 없다. 현재까지의 논의를 바탕으로 고민이 깊어지고 있다"면서도 "앞으로 정부가 책임지고 빨리 결정하겠다"고 말했다. 그는 이미지 악화로 지역주민들이 볼 수 있는 피해 관련 대책도 마련하겠다면서 조만간 오염수 처분 방침을 정하겠다는 뜻을 내비쳤다.

스가 총리는 지난달 26일 후쿠시마 제1원전을 시찰했을 당시 "가능한 한 빨리 정부가 책임지고 처분 방침을 결정하고 싶다"고 말했다. 이와 관련해 마이니치신문 등은 일본 정부가 이르면 이달 27일 열리는 후쿠시마 제1원전 '폐로·오염수 대책 관계 각료 회의'에서 태평양에 방류하는 해양방출을 결정할 예정이라고 지난 17일 보도했었다.

다만 일본 정부는 최종 결정을 미룰 수 없다고 거듭 밝히면서도 언제 결정할지에 대해선 밝히지 않고 있다. 후쿠시마 지역민들을 중심으로 육상 보관을 해야한다는 여론이 힘을 받는 상황에서 한국과 중국 등 주변국의 반대도 커 반발을 의식할 수밖에 없는 상황이기 때문이다.

일본 정부와 도쿄전력은 오염수의 오염 농도를 법정 기준치 이하로 낮춰 20~30년에 걸쳐 태평양으로 방류하는 방안을 유력하게 검토하고 있다. 만약 일본 정부가 오염수를 해양방류하겠다고 방침을 확정하면 원전 운영사인 도쿄전력은 곧바로 방류 설비 설계에 착수하고 원자력규제위원회의 안전성 심사를 거쳐 설비 공사를 진행할 예정이다. 본격적인 방류는 2022년 10월쯤 시작될 전망이다.

