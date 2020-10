김남국 "금태섭 탈당, 서울시장 재보궐 준비하려는것...초등생 수준 철새"

[아시아경제 원다라 기자] 김남국 더불어민주당 의원이 민주당을 탈당한 금태섭 전 의원을 향해 "자리와 이익을 쫓아가는 철새 정치인"이라고 비판했다.

김 의원은 21일 자신의 페이스북에 "그의 탈당이 너무나 뜬금없다. 갑작스럽고 명분도 없다"며 "과연 그분은 왜 지금 탈당할까, 생각해보면 크게 세가지 이유인것 같다"고 말했다.

김 의원은 "먼저 두 가지 이유는 빨리 탈당해서 국민의힘당에 입당해 내년 서울시장 재보궐선거나 지역구 재보궐을 준비하려는 계획과 민주당에서 한 번 더 국회의원을 하기는 쉽지 않을 것 같으니 그럼 하루라도 빨리 다른 당으로 가서 자리를 잡자는 조급함 때문"이라고 꼬집었다.

이어 "마지막 세번째 이유는 대선판을 딱 보니까 민주당 내에서는 내가 중요한 역할을 맡기는 어려울 것 같고, 탈당해서 중간지대에 있으면서 대선판에서 기회를 찾자는 생각일것"이라고도 말했다.

그러면서 "어떤 이유로 보나 정치적 신념과 소신에 따른 선택이 아니라 자리와 이익을 쫓아가는 철새 정치인의 모습"이라며 "내가 못먹는 우물 남도 먹지 말라는 못된 마음으로 침을 뱉고 떠나는것"이라고도 비판했다.

김 의원은 금 전 의원이 이날 새벽 페이스북을 통해 밝힌 탈당사유도 조목조목 반박했다. 김 의원은 "그는 당내 소통과 토론 강화를 주장한다. 그러면서 동료 정치인, 의원들과 토론하고 상대의 의견을 귀담아 들으려는 노력은 없다. 그저 보수언론과 인터뷰하고 페이스북에 글 남기고 자신의 주장만을 일방적으로 내뱉을 뿐"이라고 지적했다.

또 "항상 내 주장만이 옳다는 오만한 태도만 보일뿐"이라며 "본인의 소신과 생각이 소중하듯이 다른 사람의 의견도 존중할 필요가 있다. 그럼 탈당이 아니라 당 외내에서 함께 토론하고 설득하고 이해를 구하고 생각을 함께할수 있는 동지들을 모아나가야지, 그게 정치가 아닌가"라고도 말했다.

이어 "쉽게 말하면 그분의 태도는 초등학생 수준의 이기적인 모습"이라며 "과연 누가 오만한 것인지 스스로를 되돌아보시기 바란다"고 말했다.

한편 금 전 의원은 이날 탈당 사유를 밝힌 자신의 페이스북 글을 통해 "건강한 비판이나 자기반성은 '내부총질'로 돌리고 입을 막기 위한 문자폭탄과 악플의 좌표가 찍힌다"며 "국민 편가르기, 생각이 다른 사람을 범법자, 친일파로 몰아붙이며 윽박지르는 오만한 태도가 가장 문제"라고 지적했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr