스가 "일본 기업 압류자산 현금화하면 韓日관계 심각해져…절대 피해야"

[아시아경제 정현진 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 일제강점기 강제징용 피해자 소송 문제와 관련해 한국에서 압류된 일본 기업의 자산이 현금화되면 한일 관계에 매우 심각한 상황이 초래되므로 절대로 피해야 한다고 말했다.

NHK방송에 따르면 스가 총리는 이날 인도네시아 방문 중 수도 자카르타에서 가진 기자회견에서 한일 간의 최대 현안인 징용 피해자 배상 문제와 관련한 질문에 "그동안 여러 차례 말해왔다"면서 이같이 말했다. 스가 장관의 발언은 일본 기업의 압류 자산 현금화 절차가 진행되는 가운데 나온 것이다.

스가 총리는 그동안 한국 대법원이 일본제철을 상대로 강제징용 피해자들에게 위자료를 주라고 판결한 것에 대해 1965년 한일 청구권 협정에 어긋나는 것이라면서 한국 정부에 해결책을 요구해왔다. 이에 문재인 대통령은 대화를 통한 해결 원칙을 강조하면서 판결에 대해서는 사법부 판단을 존중해야 한다는 입장을 내놓고 있다.

강제징용 피해자 측은 일본제철이 판결 이행을 거부하자 손해배상 채권 확보를 위해 일본제철과 포스코의 비상장 한국 내 합작법인인 PNR주식 압류를 법원에 신청해 현금화하는 절차를 밟고 있다. 스가 총리는 이를 감안해 한국이 이 문제에 대한 해결책을 내놓지 않으면 올해 한국이 의장국으로 개최할 예정인 한·중·일 정상회담에 불참하겠다고 한 상태다.

스가 총리는 이날 기자회견에서 한·중·일 정상회담과 관련해 "한일 간에 외교적으로 이뤄지는 사안 하나하나에 코멘트하는 것은 삼가겠다"고 전제한 뒤 이번 정상회담 일정 등에 관해선 결정된 것이 아무것도 없다고 말했다.

