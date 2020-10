【전문가추천】 내일 (22일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3'

▶1주일 수익률 100% 나온다 꼭 잡아야할 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

신종코로나바이러스 유행으로 인해 전통적인 산업보다는 언택트, 미디어, 게임, 2차전지 등 미래성장산업에 대한 관심이 뜨거워지고 있다. 이에 최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다.

▶데이드투자그룹 독점 포착 오늘 '급상승 유력' 종목은? ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[3위] 태양광관련주

미 대선이 얼마 남지 않은 가운데, 태양광 관련주에 대한 관심이 뜨겁다. 트럼프 미국 대통령의 코로나 확진 이후 태양광 패널 확대를 공약을 내세우고 있는 바이든 후보의 당선 가능성을 높게 보면서 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 이 흐름이 시장에 반영되면서 태양광 관련주들의 상승폭이 날로 커지고 있다. 트럼프 대통령이 무리수를 두어가며 건재함을 과시하고 있지만 대세는 기울고 있음이 분명하다. 그리고 "주가는 당신을 기다려주지 않는다."

▶'바이든' 너만 믿는다! 급상승 예상 '태양광 수혜주' ▶클릭하고 종목 확인 (클릭)

[3위] 수소관련주

정부가 수소경제를 위한 구체적인 밑그림을 제시하자 수소관련주가 다시 기지개를 펴고 있다. 뿐만 아니라 친환경 정책을 주요 정책으로 삼고 있는 조 바이든이 대통령 당선이 유력해지고 있고, EU역시 수소 경제를 70배 육성하겠다는 계획을 발표하면서 수소관련주 주가가 크게 솟구칠 것으로 기대되고 있다. 수소기술은 이제 시작 단계다. 그 중심에 우리 기업들이 서 있을 가능성이 높다. 지금 못사면 후회할 날 온다.

▶데이드투자그룹 독점, '고수익 예상' 수소관련주 정보 ▶클릭하고 종목 확인 (클릭)

[1위] ???????

데이드투자그룹에서는 오늘과 내일 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶내일 급상승 시작 테마 1위 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

관심종목: KPX생명과학 KPX생명과학 114450 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 1,950 등락률 +21.43% 거래량 22,799,904 전일가 9,100 2020.10.21 12:37 장중(20분지연) 관련기사 美 글로벌 기업과 공동임상 소식! 대규모 기술이전입니다![실시간 인기키워드] 화이자, 아스트라제네카, 렘데시비르 관련 종목 투자자 관심 ↑KPX생명과학, 검색 상위 랭킹... 주가 2.66% close , 패션플랫폼 패션플랫폼 225590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,235 전일대비 35 등락률 -2.76% 거래량 5,628,963 전일가 1,270 2020.10.21 12:37 장중(20분지연) 관련기사 【증권가이슈】 이렇게 시장이 커지는데...'전기차株' 안산다고? 어려운 장 속, 수익 선물 할 종목은?오늘 주목할 ‘급등 유망주’ BEST5 close , 보성파워텍 보성파워텍 006910 | 코스닥 증권정보 현재가 2,095 전일대비 40 등락률 +1.95% 거래량 4,886,856 전일가 2,055 2020.10.21 12:36 장중(20분지연) 관련기사 한국전력과 GS주유소가 만났다! 전기차충전 인프라 구축 협력 완료!자동차 부품회사들의 트랜드가 바뀌고 있다! 정부지원 받고 전기차 가자!!두 대기업간의 빅딜! 드디어 성과물이 나오기 시작했습니다!! close , 케이피엠테크 케이피엠테크 042040 | 코스닥 증권정보 현재가 3,280 전일대비 270 등락률 -7.61% 거래량 18,713,534 전일가 3,550 2020.10.21 12:37 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정케이피엠테크, 검색 상위 랭킹... 주가 -13.14%케이피엠테크, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.04% close , 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 282 전일대비 1 등락률 +0.36% 거래량 6,962,703 전일가 281 2020.10.21 12:36 장중(20분지연) 관련기사 배터리 사업, 600조 시장잡는다! 관련 株 급등세! 지금입니다.속 시원하게 말씀드리겠습니다! 삼성전자 주가의 비밀!【화제의테마】 내일 (16일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.