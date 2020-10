중랑구, 양성평등 캠페인 ‘내가 먼저 참여하Go’ 온라인 진행

25일까지 구민 대상 2020 양성평등 캠페인 ‘내가 먼저 참여하Go’ 온라인 진행...양성평등 참여 서약, 양성평등 사행시 짓기, 양성평등 의미를 담은 우리집 가훈 만들기, 양성평등 SNS 챌린지 등 4가지 활동 구성

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 양성평등 의미를 알아보고 실천의지를 다지는 특별한 이벤트를 마련했다.

구는 오는 25일까지 구민을 대상으로 2020 양성평등 캠페인 ‘내가 먼저 참여하Go’를 온라인으로 진행한다.

‘내가 먼저 참여하Go’는 양성평등 문화 확산을 위한 중랑구건강가정·다문화가족지원센터의 구민참여 캠페인으로 2020 중랑구 양성평등기금 지원사업의 일환으로 진행된다.

이번 캠페인은 ▲양성평등 참여 서약 ▲양성평등 사행시 짓기 ▲양성평등 의미를 담은 우리집 가훈 만들기 ▲양성평등 SNS 챌린지 등 4가지로 구성, ‘양성평등 참여 서약’을 제외한 3가지 활동에 참여하기 위해서는 ‘양성평등 참여 서약’에 필수로 참여해야 한다.

캠페인 참여를 원하는 구민은 중랑구건강가정·다문화가족지원센터 블로그에서 양성평등 참여 서약 댓글을 달고, 구글폼으로 활동내용을 작성해 제출하면 된다. 단, ‘양성평등 SNS 챌린지’에 참여하는 구민은 한 발짝 나아가는 사진과 함께 지정 해시태그(#성평등을향한지금, #여기서한발, #중랑구건강가정다문화가족지원센터, #양성평등캠페인, #함께해요, #중랑구이벤트)를 달아 업로드한 게시물 링크를 제출하면 된다.

캠페인에 관한 자세한 사항은 중랑구건강가정·다문화가족지원센터 블로그를 참고하거나 전화로 문의하면 된다.

중랑구건강가정·다문화가족지원센터는 양성평등 의미를 담은 인스타그램 판넬을 들고 즉석사진을 찍는 이벤트도 진행하고 있어 구민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

류경기 중랑구청장은 “이번 캠페인에 많은 구민이 참여해 지역 내 양성평등 문화가 확산되길 바란다”며 “앞으로도 재미와 의미 둘 다 갖춘 다양한 이벤트를 마련할 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr