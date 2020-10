국민배우 안성기, 열흘 넘게 '입원 중'…예기치 못한 질환

[아시아경제 김봉주 기자] 국민배우 안성기가 열흘이 넘도록 병원에 입원해 있다는 소식이 전해졌다.

20일 뉴스엔은 영화계 한 관계자를 인용해 "안성기가 십수 일째 서울 모 종합병원에 입원 중인 것으로 알고 있다"고 보도했다.

해당 관계자는 이날 "10월 8일께 서울 한 병원에 급히 입원한 뒤 현재 다른 병원으로 옮겨 치료 중이라 들었다"고 말했다.

지난 10월 초 급작스러운 병으로 서울 모 병원을 찾은 안성기는 현재 다소 안정을 찾아 또 다른 서울 시내 병원으로 옮긴 것으로 전해지고 있다.

예기치 못한 질환이라는 소식 외에 구체적인 병명에 대해서는 확인되지 않고 있다.

한편, 왕성한 작품 활동을 이어온 안성기는 이달 들어 평소 행보와 달리 두문불출한 모습을 보여 궁금증을 자아냈다. 특히 10월 22일 개봉되는 영화 '종이꽃'은 자신이 주연을 맡은 영화임에도 홍보 행사를 하지 않고 있다.

또 같은 날 시작되는 아시아나 단편 영화제 개막식에도 참석하지 않는 것으로 전해졌다.

