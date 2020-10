대규모 법조타운 신설 수혜단지 ‘검단역 법조타운 리슈빌S’ 분양 중

대규모 법조타운(인천지방법원, 인천지방 검찰청) 신설 예정으로 지역가치↑

인천 1호선 연장 검단역(가칭), 검단 지나는 GTX-D노선 추진 등 교통호재 풍부



최근 검단신도시가 굵직한 개발호재로 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 대규모의 법조타운 신설을 예고하는가 하면 광역교통 개선으로 서울과의 이동시간을 크게 단축시키며 기대감을 높이고 있다.

우선 검단신도시에는 대규모의 검단 법조타운(2025년 3월 준공 예정)이 조성될 예정이다. 인천지방법원 북부지원·인천지방검찰청 북부지청을 신설하는 내용이 담긴 ‘각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률’ 개정안이 통과되면서, 지역 내 약 4만6,000㎡규모의 청사가 건립될 예정이다.

이러한 대형 개발호재를 갖춘 지역은 인구 유입과 함께 생활편의시설이 확충될 뿐 아니라 이를 기반으로 안정적인 임대수요 역시 꾀할 수 있다. 또 지역가치가 상승함에 따라 매매가 또는 임대료 인상도 기대해 볼 수 있어 투자자들 사이 관심이 높게 나타난다.

예컨대 문정동 법조타운은 법원, 경찰청 등의 법조타운이 들어서면서 유동인구가 늘어나고, 상권도 크게 발달해 현재는 상가, 오피스텔의 공실을 찾아보기 어려운 곳이다.

부동산114에 따르면 올 9월 문정동의 3.3㎡당 오피스텔 시세는 2,680만원으로, 서울 평균 2,237만원을 크게 웃돌고 있다. 문정법조타운이 준공된 2017년 초 2,293만원과 비교해보더라도 16.88%가 오른 수치다.

여기에 올 하반기 착공을 앞둔 인천지하철 1호선 검단연장사업으로 검단신도시 내에는 3개 정거장이 신설될 예정이다. 그 중 검단역(가칭)을 통해 계양역에서 공항철도로 환승하면 서울역까지는 약 29분 만에 도달할 수 있다. 또한 서울지하철 9호선 공항철도 직결 사업(2023년 예정)으로 서울로의 이동시간은 더욱 단축될 전망이다.

최근에는 수도권 광역급행철도 GTX-D노선이 검단을 포함하도록 하는 최적의 방안이 마련돼 다시 한 번 관심이 모아지고 있다. 경기 부천을 기점으로 인천국제공항(청라 경유) 방면과 경기 김포(검단 경유) 방면으로 각각 갈라지는 Y자 노선 형태로, 개통하게 되면 검단에서 서울남부(삼성역)까지 약 28분만에 오갈 수 있다.

서울지하철 5호선(김포한강선), 인천지하철 2호선 연장도 추진 중에 있다. 방화역에서 검단신도시를 경유하는 서울지하철 5호선 연장과 함께 검단신도시의 접근성은 한층 높아질 예정이다. 이와 함께 인천지하철 2호선 노선 역시 검단신도시를 거쳐 일산까지 이어지면서, GTX-A노선이 지나는 일산역, 킨택스역 접근도 용이해질 것으로 기대된다.

이러한 가운데 검단신도시의 개발호재를 누릴 오피스텔이 분양 중에 있어 주목할 만하다. 계룡건설그룹 KR산업은 인천광역시 서구 원당동 일원에서 ‘검단역 법조타운 리슈빌S’를 분양 중이다. 이 단지는 지하 6층~지상 12층, 오피스텔 전용면적 20~28㎡ 349실, 근린생활시설 지상1~2층으로 구성된다.

오피스텔 면적별로 살펴보면 20㎡ 140실, 23㎡ 16실, 24㎡ 59실, 26㎡ 34실, 28㎡ 100실로, 1~2인가구와 신혼부부 등 소형가구를 위한 실속 있는 평형을 제공한다.

검단역 법조타운 리슈빌S는 단지 주변으로 굵직한 교통호재들이 예정돼 있어 서울 접근성이 크게 좋아질 전망이다. 우선 올 하반기 착공을 앞둔 인천지하철 1호선 검단연장사업(2024년 예정)으로 3개 정거장이 신설되며, 그 중 검단역(가칭)을 도보 약 2분 내외로 이용할 수 있다. 이 외에도 서울지하철 9호선 공항철도 직결 사업(2023년 예정)과 추진 중에 있는 서울지하철 5호선(김포한강선), 인천지하철 2호선 연장을 모두 누릴 수 있다.

더불어 검단 법조타운(2025년 3월 준공 예정)이 단지와 약 150m, 도보로 2분가량 떨어진 위치에 있어 이에 따른 직접적인 수혜를 누릴 수 있다. 특히 지하철역에서 법조타운까지 가기 위해서는 단지 앞을 지나가야 하는 만큼 풍부한 유동인구가 유입돼 주변 상권이 활성화되고, 지역 주민들의 법률 서비스 이용 편의도 크게 개선될 전망이다.

검단역 법조타운 리슈빌S 내부는 차별화된 혁신설계를 통해 경쟁력을 높였다. 주거용 오피스텔로선보이는만큼 기존의 원룸 형태에서 벗어나 2~3bay 특화설계를 적용했다. 또한 전 세대 선호도 높은 복층 및 테라스 구조를 도입해 단조로움을 피하고 동일 평형 대비 넓은 공간을 확보했다. 넉넉한 수납장과 화장대 등 침실 공간까지 풀옵션을 적용했으며 ‘ㄷ’자형 주방구조로 편리함을 극대화했다.

다양한 부대시설도 갖췄다. 코인세탁실, 피트니스센터를 비롯해 24시간 편의점 입점으로 입주자들의 편의성을 높인다. 또 입주자 전용 커뮤니티 공간과 야외테라스 등도 함께 마련되어 있다.

분양관계자는 “검단역 법조타운 리슈빌S는 인천 1호선 검단연장사업을 통해 검단역을 도보로 이용할 수 있을 뿐 아니라 향후 법조타운이 건립되고 나면 지역가치가 상승과 함께 개발호재로 인한 여러 혜택을 받을 전망이다”면서 “여기에 최근에는 GTX-D노선 역시 적극적으로 추진 중에 있어 더욱 기대가 높아지고 있는 단지다”고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr