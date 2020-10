[실시간 인기키워드] 화이자, 아스트라제네카, 렘데시비르 관련 종목 투자자 관심 ↑

AI투자비서 라씨로는 매일 아침 주식 투자자들이 포털에서 많이 검색하는 키워드와 관련된 종목을 분석해서 제공한다. 인기검색어는 지금 시장의 관심이 어디로 쏠리는지 즉각적으로 알 수 있어 테마보다 한발 더 빠르게 대응하기 원하는 투자자들의 관심이 높은 정보다.

라씨로(Rassiro) 빅데이터 분석에 따르면, 10월 20일 오전 투자자들은 화이자, 이재명, 아스트라제네카, 렘데시비르 관련된 종목에 관심이 높은 것으로 나타났다. 이외에 투자자들은 조 바이든, AI반도체 등의 단어도 많이 검색하고 있다.

투자자들이 많이 검색한 실시간 인기키워드는 매일 아침 9시 20분 라씨로웹 또는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

제일약품, KPX생명과학 KPX생명과학 114450 | 코스닥 증권정보 현재가 9,100 전일대비 460 등락률 +5.32% 거래량 25,938,505 전일가 8,640 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 KPX생명과학, 검색 상위 랭킹... 주가 2.66%치료제 임상 소식! ‘주가급등’ 글로벌 수출 계약 선점한다‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close , 에이텍 에이텍 045660 | 코스닥 증권정보 현재가 31,700 전일대비 200 등락률 +0.63% 거래량 642,130 전일가 31,500 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”투자자들 인기검색어로 본 예비테마_이재명/2차전지/전기차배터리에이텍, 검색 상위 랭킹... 주가 0.48% close , 정다운 정다운 208140 | 코스닥 증권정보 현재가 2,280 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 200,389 전일가 2,280 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 정다운, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 5.21% ↑투자자들 인기검색어로 본 예비테마_이재명/2차전지/전기차배터리【증권가이슈】 경제침체 악재 딛고 '전기차' 판매량 급증 close , 진매트릭스 진매트릭스 109820 | 코스닥 증권정보 현재가 15,100 전일대비 400 등락률 -2.58% 거래량 232,835 전일가 15,500 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 미국 트럼프 대통령의 조기 퇴원? 투약한 성분이 무엇이길래?“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정인기검색어로 예비테마 분석_시노팜/자율주행/아스트라제네카 외 close

