【전문가포착】 박스에 갇힌 증시, '자율주행 관련주'로 돌파

테슬라가 가까운 시일내에 100% 자율주행 자동차를 생산하겠다는 의지를 보임에 따라 관련주들에 대한 기대감이 상승하고 있다.

자율주행 통신 솔루션 업체 라닉스와 블랙박스 업체인 THE MIDONG은 부진한 증시 가운데서도 닷새동안 각각 80%의 급상승을 보이면서 투자자들의 이목을 집중 시켰다.

테슬라의 100% 자율주행 자동차가 실현 될 경우 자율주행 자동차의 성장세가 더 가파라질 가능성이 커진다. 국내 자동차 업계 역시 자율주행 자동차 개발에 속도를 내면서 관련주들의 상승세 역시 이를 따라갈 가능성이 높다.

데이드투자그룹의 김재윤 전문가는 "자율주행에 필요한 기술은 딥러닝AI, 빅데이터 등의 소프트 웨어와 블랙박스, 센서, AP칩, 디스플레이 등의 하드웨어가 중심을 이룬다. 앞으로 크게 오를 종목들 역시 이러한 것들을 공급하는 회사들이 크게 오르게 될 것으로 보인다."고 말했다.

또한 김재윤 전문가는 "단순히 테마가 좋다고 접근하는 것이 아닌 실체화된 실적으로 보여줄 회사를 선별하는 것이 중요하다. 실제로 전혀 관련 없음에도 테마주라고 하여 엮는 경우가 많은데 이러한 정보들을 주의하고 전문가들의 도움을 받는 것이 중요하다."고 조언했다.

한편, 김재윤 전문가가 속한 데이드투자그룹에서는

