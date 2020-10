[e공시 눈에 띄네] 코스피-19일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ GS건설 = 연결 기준 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 12.07% 증가한 2103억4600만원으로 잠정 집계됐다고 공시. 같은 기간 매출액은 4.97% 줄어든 2조3201억4600만원.

◆ 현대글로비스 = 특수관계인인 현대차증권으로부터 500억원 규모의 특정금전신탁(MMT) 매수.

◆ 신세계건설 = 충무로피에프브이에 대해 1390억원 규모의 채무보증 결정.

◆ 지누스 = 자회사 'PT. ZINUS Global Indonesia'에 대해 286억원 규모의 채무보증 결정.

