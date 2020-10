[2020국감]박순철 남부지검장 "'검사 비리' 제보·진술 수사기록에 없었다"

국정감사서 유상범 의원 질의에 답변

[아시아경제 최석진 기자] 라임자산운용 관련 수사를 책임지고 있는 박순철 서울남부지검장이 19일 국정감사에서 "검사 비리와 관련된 제보나 진술이 수사기록에 없었다"고 답했다.

이날 국회에서 열린 법제사법위원회의 서울고검 및 산하 검찰청에 대한 국정감사에서 유상범 국민의힘 의원의 질의에 박 지검장은 이같이 답했다.

유 의원은 라임 사건 수사에 윤석열 검찰총장이 관여한 바 없다는 점을 추궁하면서 먼저 박 지검장에게 "검사 금품 로비 제보를 언제 알았냐?"고 물었다.

이에 대해 박 지검장은 "지난 금요일 보도를 보고 알았다"고 답했다.

그러자 유 의원은 박 지검장에게 "그 전에 있었던 수사기록이나 이런 데에 제보나 진술이 조금이라도 나온 게 있습니까?"라고 물었다.

박 지검장은 "기사가 나간 이후 내부적으로 수사팀을 확인해봤는데 검사의 비리와 관련된 얘기는 라임 사태와 관려해서 없었던 거로 알고 있다"고 답했다.

이어 유 의원이 "이 사건 관련해서는 윤 총장이 보고할 때 지휘한 정도 외에는 아무 거도 이 수사에 영향을 미친 게 없네요"라고 지적하며 "검사장 계신 중에는 뭐 있었습니까?"라고 묻자 박 지검장은 "8월 31일 보고를 마치고 나서는 특별한 애기가 없었다"고 말했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr