신탄진휴게소는 고객들에게 볼거리 제공을 위하여 예술인 협회 도움을 받아 휴게소 휴게텔 앞 강아지 조형물 2개를 설치하여 휴게소를 찾는 고객들로 하여금 포토존을 제공하여 높은 호응을 얻고 있다.

또한 휴게소에는 반려견 놀이터가 무료로 마련 되어 있어 강아지를 동반한 이들의 휴식처로 추억을 만들어 가고 있다.

