한국도로공사 광주전남본부 백양사(순천방향)주유소 소장(이백섭)은 주유소 경영 및 안전관리 시스템을 체계화 하고자

2020.6.25.~8.25(약 2개월간)까지 교육프로그램 이수를 통한 ISO18001인증을 받았다고 밝혔다.

또한 주유소의 위험물 및 주유 중 안전관리 대책을 마련 해 안전사고가 발생되지 않도록 하기 위해 직원 자체교육 및 매일 시설물 안전점검 체크리스트 작성과 확인을 통하여 시설물의 안전관리를 철저히 하겠다고 하였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr