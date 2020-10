‘1강’ TSㆍJDX 히어로즈, PBA 팀리그 3라운드 첫 경기 크라운해태 라온과 맞대결…관전 포인트는?

오는 10월 24일(토)까지 진행되는 ‘신한금융투자 PBA 팀리그(이하 ‘PBA 팀리그’)’ 3라운드가 하루 뒤 개최된다. 3라운드 최대 관심사는 절대 우위 ‘1강’으로 손꼽히는 TSㆍJDX 히어로즈가 무패 행진을 이어갈지 그리고 1위를 수성할 것인지 여부다. 이번 대회에 참가한 6개의 팀 가운데 1, 2라운드 전 경기 무패를 기록 중인 유일한 팀인 TSㆍJDX 히어로즈는 ‘왼손의 기적’ 필리포스 카시도코스타스(그리스) 선수가 3라운드 출격을 예고해 팬들의 관심을 집중시키고 있다.

뿐만 아니라 73.3%의 승률을 기록, PBA 팀리그 전체 승률 1위에 랭크된 로빈슨 모랄레스(콜롬비아) 선수, 14승 6패로 승수 전체 1위인 이미래 선수를 비롯해 김병호, 김남수, 정경섭 선수가 뛰어난 역량을 발휘, 팀 전체의 선전에 힘을 보태고 있다.

19일(월) 공개된 대진표에 의하면 TSㆍJDX 히어로즈의 3라운드 첫 상대는 크라운해태 라온이다. 크라운해태 라온은 1라운드 무승부 이후 2라운드 첫 경기에서 다시 만나 세트 스코어 4:1로 크게 승리한 팀이다. 이 경기로 자신감을 충전한 TSㆍJDX 히어로즈는 2라운드도 승승장구하며 전 경기 무패 행진으로 리그 1위를 기록하고 있다.

필리포스 카시도코스타스 선수는 3라운드 5세트 남자 단식에 출전하여 크라운해태 라온의 김재근 선수와 맞붙을 예정이다. 필리포스 카시도코스타스 선수의 합류로 TSㆍJDX 히어로즈의 전력이 한층 강해졌다는 평가가 이어지고 있다. 특히 필리포스 카시도코스타스 선수는 2주간의 자가 격리로 연습 시간이 부족했음에도 추석 연휴 진행된 ‘TS샴푸 PBA-LPBA 챔피언십 2020’에서 준우승을 기록하는 등 최상의 컨디션을 보여줘 PBA 팀리그 3라운드 활약에 대한 기대감을 한층 높이고 있다.

TSㆍJDX 히어로즈를 후원하는 TS트릴리온 장기영 대표는 “PBA 3라운드부터 필리포스 카시도코스타스 선수가 합류하여 TSㆍJDX 히어로즈 선수 6명 전원의 경기 모습을 안방에서 직접 확인하실 수 있다”라며 “6명의 선수가 한자리에 모인 만큼 1, 2라운드 보다 우수한 경기력을 선보일 것으로 기대된다. 무관중으로 진행되므로 선수들이 더욱 힘을 낼 수 있도록 랜선 응원도 많은 참여 부탁드린다”고 말하였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr