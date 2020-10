봉천동 ‘서울대입구역 르쏘메’, 더블역세권ㆍ명문학군의 풀옵션 아파트로 주목

‘서울대입구역 르쏘메’ 아파트가 서울시 관악구 봉천동 14-120번지 일원에 총 연면적 46,822.24㎡ 지하 2층부터 지상 24층까지 7개동으로 들어선다. 주차 대수는 총 436대, 총 378세대를 예정하고 있으며 선호도가 높은 전용 59㎡의 주거면적으로 구성됐다.

봉천동 서울대입구역 르쏘메 아파트는 더블역세권의 뛰어난 교통입지와 명문학군, 풀옵션 아파트로 인근 주민들과 직장인, 신혼부부에게 많은 주목을 받고 있다. 주변 부동산 시세와 비교했을 때 3.3㎡당 1,700만 원대부터 시작하는 파격적인 공급가로 기대치는 더욱 높아지고 있다.

해당 아파트는 2호선 서울대입구역과 7호선 숭실대입구역이 도보 약 10분 거리에 위치하고 있어 강남역까지 약 20분 내외로 빠르게 이동할 수 있다. 뿐만 아니라 6호선 새절역(은평구)과 2호선 서울대입구역(관악구)을 잇는 서부선 경전철 노선이 오는 2028년 중앙동성당역 개통을 예정하고 있다.

관악구 봉천동 르쏘메에서 가장 눈여겨볼 점은 바로 아파트 주변에 탄탄하게 조성되어 있는 명문학군이다. 봉현초, 봉천초, 상도중, 봉원중, 동작고 등 초·중·고등학교가 도보 이동이 가능한 거리에 위치하고 있으며 서울대와 숭실대, 중앙대, 총신대 등 명문대로 익히 잘 알려진 대학교들이 자리하고 있어 학부모들의 관심 또한 높다.

서울대입구역 르쏘메는 풀옵션의 아파트로 선착순 인원에게 최고급 가전제품을 무상 제공하고 있다. 김치냉장고, 냉장변온장고, 전기오븐, 식기세척기, 세탁기, 빨래건조기, 에어드레서, 에어컨 등 고품격 가전제품을 제공함에 따라 집을 장만하는 비용 외에 생활가전을 준비하는 추가적인 비용을 줄일 수 있다.

더불어 뛰어난 생활 인프라를 자랑하는 입지로 청림동주민센터, 봉천동우체국, 롯데백화점, 서울대보라매병원 등 전반적인 생활 편의 및 의료시설들이 풍부하다. 관악산과 까치산공원, 성현드림숲공원 등 녹지환경도 인접한 숲세권의 입지로 자연과 공존하며 편리한 생활을 누릴 수 있다.

해당 관계자는 “서울대입구역 르쏘메는 에코 웰빙 시스템을 적용한 친환경 아파트로 바이러스와 미세먼지를 절감하고 에너지 효율도 효과적으로 아낄 수 있도록 설계했다. 주거지를 선정할 때 가장 중요한 요소인 교통과 생활 편의시설, 자연환경, 탄탄한 학군까지 갖추고 있는 안정적인 입지로 프리미엄을 누릴 수 있는 아파트다”라고 전했다.

서울대입구역 르쏘메 아파트의 홍보관은 오는 10월 중 오픈을 예정하고 있으며 서울특별시 서초구 서초동에 위치한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr