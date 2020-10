풀무원 식품 (주)가 운영하는 양산(서울방향) 주유소가 코로나 - 19 극복 희망 캠페인 ‘ 힘내요 대한민국 ’ 행사를 진행했다고 19일 밝혔다.

해당 주유소는 휴게소 이용객들 대상으로 코로나 - 19를 극복하자라는 희망 캠페인 ‘힘내요 대한민국’ 행사로서 ‘스프레이 손소독제’, ‘향균 안심 물티슈’, ‘마스크’ 등 Set 선물 고객 증정 행사 추진과 마스크 착용 캠페인을 진행했다고 한다.

황선호 주유소장은 " 코로나 19 확산 방지를 위한 범정부 및 한국도로공사 부산경남지역본부의 시책에 주유소 이용객들 안전과 다함께 코로나 19를 극복하자라는 공감대를 형성하고자 나눔의 행사를 하였다”고 말했다.

