SK렌터카 "니로EV, 충전료 포함 월 68만원에 빌려보세요"

[아시아경제 우수연 기자]SK렌터카가 전기차 월 렌털요금에 충전요금까지 포함한 'EV올인원' 상품을 론칭한다고 19일 밝혔다. 이는 국내는 물론 글로벌 렌터카 업계 최초로 도입된 서비스로 전기차 렌털 시장에서 새로운 바람을 불러일으킬 것으로 기대된다.

이번에 출시한 'EV올인원'은 월 렌털료에 충전료를 포함한 상품으로 고객은 렌털료만 내면 계약 기간 중 약정 거리 내에서 국내 7000여개의 한국전력 및 환경부 충전기를 통해 무료 충전을 할 수 있다. 한국전력·환경부의 충전기는 전국 전기차 충전소의 80%에 해당하며 SK렌터카 전용 충전 카드로 별도의 결제없이 사용자 인증만으로 손쉽게 이용 가능하다.

SK렌터카 관계자는 "올 하반기에만 전기차 충전료가 47%(급속 기준) 인상됐는데 'EV올인원' 상품은 계약기간 내내 렌털료 인상 없이 무제한 충전이 가능해 운전자들은 충전 걱정없이 운전할 수 있다는 장점이 있다"고 말했다.

SK렌터카는 'EV올인원' 상품 출시를 위해 지난 6월 한전과 신규 전기차 충전서비스 개발을 위한 업무협약을 체결했다. 최근에는 국내 전기자 충전 플랫폼 기업 소프트베리에 투자한 바 있다. 이를 통해 SK렌터카 전기차 고객은 소프트베리의 모바일 앱 'EV Infra'로 전국 충전기 위치 및 이용 관련 정보를 활용해 보다 손쉽게 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

SK렌터카가 올해 'EV올인원'으로 선보이는 모델은 두 종이다. 연말까지 기아 니로 EV를 월 68만3200원에, 르노 조에 EV를 월 59만7200원에 선착순으로 제공한다. 자세한 사항은 SK렌터카 홈페이지와 EV올인원 전용 고객센터를 참고하면 된다.

