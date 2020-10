금호전기, 번개표쇼핑몰 리뉴얼 기념이벤트 진행

회사 창립 85주년을 맞이한 금호전기가 소비자들의 다양한 니즈를 충족시키고자 기존 생활조명 위주로 운영돼 오던 금호전기 직영 온라인 번개표 쇼핑몰에 가성비 있는 인테리어 조명 및 용품을 추가해 오는 19일, 종합 조명쇼핑몰로 새롭게 리뉴얼 오픈할 계획이라고 밝혔다.

인테리어에 대한 관심이 급증하고 있는 상황을 반영해 종합 조명쇼핑몰 리뉴얼 오픈을 새롭게 선보이는 ‘금호전기’는 ‘번개표’ 브랜드를 필두로 대한민국 조명 산업 발전에 큰 이바지한 조명 전문 기업이다.

전문적인 기술력을 바탕으로 조명은 물론 LED를 활용한 뷰티디바이스 등을 개발해 LED시장에서도 자리를 굳건하게 잡았으며, 최근에는 IoT(Internet of Things) 기술을 기반으로 하는 다양한 조명 및 전자제품의 개발에도 힘을 쏟고 있다.

이번에 ‘번개표 쇼핑몰’에 새롭게 추가된 인테리어제품은 국내 조명 장인의 수작업 조명부터 최근 트랜드를 반영한 동남아시아 및 북유럽 감성의 모던한 디자인 조명까지 그 종류와 수가 다양하며 금호전기는 온라인 쇼핑몰 오픈 이후에도 매월 약 100종 이상의 다양한 인테리어 제품을 꾸준히 업데이트 할 예정이다.

또한 금호전기는 창립 85주년을 기념해 번개표 쇼핑몰 응원 및 퀴즈 이벤트를 통해 총 85명에게 LED뷰티 디바이스 제품과 백화점상품권 등 푸짐한 경품을 증정하고, 제품 구입 후 포토리뷰만 남겨도 스타벅스 커피 기프티콘을 증정(100명 선착순)할 계획이라고 밝혔다.

금호전기 담당자는 “향후 온라인 번개표 쇼핑몰 내에 ‘번개 맞은 날 행사’ 등 이름부터 범상치 않은 이벤트와 같은 재미와 실리를 모두 챙길 수 있는 다양한 프로모션을 통해 많은 소비자들에게 쇼핑몰을 알리고, 모든 소비자들의 기대를 충족시킬 계획”이라며, “온라인 번개표 쇼핑몰이 고객들의 생활 공간을 좀 더 따뜻하고 풍요롭게 바꾸는데 조금이나마 기여하고 싶다”고 덧붙였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr