[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 진안군 안천면 행정복지센터(면장 전종일)와 진안군 사회복지협의회(회장 김진)은 지난 16일 팔순 어르신을 대상으로 건강과 장수를 기원하는 팔순 잔치를 개최했다.

올해 팔순을 맞은 1941년생 어르신 4명을 모시고 생신 축하와 함께 무병장수를 기원하는 덕담을 주고받으며 즐거운 시간을 보냈다.

전종일 안천면장은 “행사에 참여하신 어르신들이 즐거워하시는 모습을 보니 큰 보람과 행복을 느꼈다”며 “어르신은 사회의 중추적 역할을 다해 지역사회 발전의 디딤돌을 마련해 주셨던 만큼 감사를 전하며 해마다 행사를 개최할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

