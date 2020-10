전라북도정신건강복지센터, 생명지킴이 전문강사 양성 교육 실시

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전라북도정신건강복지센터(센터장 이상열)는 16일 생명지킴이 기초과정을 수료한 유관기관 실무자 및 기초 정신건강복지센터 실무자를 대상으로 2차 생명지킴이 전문강사 양성 교육을 실시하여 생명지킴이 전문강사 14명을 양성하였다.

이날 교육은 코로나19 확산 방지를 위한 보건복지부 지침에 따라, 교육 인원을 15명 이내로 제한하고 참여자 간 2m 이상 거리를 두고 진행되었다.

생명지킴이 전문강사 양성 교육은 전라북도정신건강복지센터가 개발한 보건복지부 인증프로그램으로 진행되었으며, 생명지킴이 전문강사의 역할과 책임, 자살에 관련한 이론, 자살의 이해와 특징, 자살위험평가 및 상담의 실제에 대해 교육하고 생명지킴이 교육의 실제를 통해 예비 전문강사들의 강의 시연이 진행되었다.

생명지킴이 전문강사 양성교육은 2013년 처음 시행되었으며 2020년 현재까지 총 155명의 생명지킴이 전문강사를 배출하였다.

이날 양성된 교육생들은 앞으로 지역사회 내에서 전문강사로 전라북도민을 대상으로 생명지킴이 양성교육 ? 기초과정을 진행할 수 있는 자격이 주어지며 전라북도민의 자살예방 및 생명존중문화조성을 위해 활동하게 된다.

이상열 전라북도정신건강복지센터 센터장은 “생명지킴이 전문강사 양성 교육을 실시함으로써 전라북도내 생명존중 문화가 확산되고 자살에 대한 인식 개선에 도움이 되기를 바란다”며 앞으로도생명지킴이 전문강사 양성과정은 매년 진행될 예정인 만큼 전라북도민의 많은 관심과 참여를 당부했다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr