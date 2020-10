"충격적"이라는 秋 장관… '라임 술접대 의혹' 검사들 감찰 명령(종합2)

[아시아경제 배경환 기자] 추미애 법무부 장관이 검사들이 라임 사태에 연루됐다는 의혹에 대해 "충격적"이라며 "관련 의혹에 대한 사회적 이목이 집중되고 중대한 사안이므로 진상을 철저히 규명하라"고 지시했다. 추 장관은 16일, 술 접대 의혹이 제기된 검사들에 대한 감찰에 즉각 착수할 것을 명령했다.

앞서 라임 사태의 주범으로 지목된 김봉현 전 스타모빌리티 회장은 이날 '옥중 입장문'을 통해 현직 검사들에게 로비했다고 주장했다. 김 전 회장은 "지난해 7월 전관 출신 A변호사를 통해 현직 검사 3명에게 1000만원 상당의 술 접대를 했다"면서 "회식 참석 당시 추후 라임 수사팀에 합류할 검사들이라고 소개를 받았는데, 실제 1명은 수사팀에 참가했다"고 주장했다.

그는 또 "전관인 A 변호사가 '서울남부지검의 라임 사건 책임자와 얘기가 끝났다. 여당 정치인들과 청와대 강기정 (정무)수석을 잡아주면 윤석열 (검찰총장에) 보고 후 보석으로 재판을 받게 해주겠다'고 말했다"고도 했다. 김 전 회장은 야당 정치인들을 상대로도 로비를 벌였고 이를 검찰에 밝혔지만 수사가 제대로 진행되지 않았다고 했다.

법무부는 이에 따라 김 전 회장이 제기한 ▲현직 검사 접대ㆍ금품수수 ▲'검찰 로비' 수사 은폐 ▲짜맞추기 수사 등 의혹과 관련한 감찰에 착수했다.

문제는 감찰 대상이 여전히 라임 수사팀에 소속돼 있을 경우다. 향후 직무배제가 이뤄질 가능성이 높다. 현재 법무부는 확인이 불가능하다는 입장이다. 김 전 회장이 지목한 A변호사는 "김 전 회장과 술자리를 한 것은 현직 검사가 아닌 검찰 출신 변호사들이었다"는 입장인 것으로 알려졌다.

김 전 회장의 이날 '옥중서신'에는 조국 전 법무부 장관과 추 장관까지 등장해 이목을 끌었다. 김 전 회장은 "처음엔 조국 전 법무부 장관 사건들을 보며 모든 걸 부인한다고 분노했는데, 내가 직접 당사자가 돼 언론의 토끼몰이와 검찰의 짜맞추기식 수사를 직접 경험하면서 대한민국의 검찰개혁은 분명히 이뤄져야 한다는 생각을 했다"고 주장했다.

또 "추미애 법무부 장관 사태를 지켜보며 내 사건을 지켜보는 것 같다는 생각에 모든 사실을 알리기로 결심했다"며 "내 친구 청와대 행정관은 한순간의 실수를 하고 억울한데 재판에서 제대로 된 증인 신청 한번 하지 못하고 방어권 한번 제대로 써보지 못하고 그들이 짜놓은 각본대로 4년의 중형을 선고받았다"고 밝혔다.

그러면서 "본인은 라임 전주이거나 몸통이 절대 아니다"라고 억울함을 호소했다. 김 전 회장은 "라임펀드에 투자한 회사 중 한 곳으로, 최초 라임사태로 차량인수대금을 투자받지 못해 피해 회사로 분류된다"며 "실제 라임펀드 부실사태의 직접적인 원인과 실제 몸통들은 현재 해외도피하거나 국내 도주 중"이라고 밝혔다. 또 자신은 "전혀 도주할 생각이 없었다"라고 주장했다.

한편 김 전 회장은 이종필 전 라임 부사장과 함께 5개월 동안의 도피 생활을 하다가 지난 4월 서울 성북구의 한 빌라에서 검거됐다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr