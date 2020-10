美 소비 호조‥9월 소매판매 증가세 확대(상보)

코로나19 확산과 실업급여 확대 중단 악재 극복

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 경제의 2/3를 차지하는 소비가 예상보다 호조를 보인 것으로 나타났다. 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산과 실업수당 확대정책 중단에도 불구하고 소비가 되살아난 것이다.

16일(현지시간) 미 상무부는 9월 소매판매가 전월 대비 1.9%가 증가했다고 발표했다. 이는 전월의 0.6% 증가에서 큰 폭으로 늘어났다. 시장 예상치 0.7% 증가도 크게 웃돌았다.

소매판매는 코로나19 사태 이후 급락한 후 반등세를 보였지만 4개월 연속 증가세가 계속 둔화되던 중 다시 증가폭을 키우는데 성공했다. 소매판매 증가도 연속 5개월로 늘어났다.

식품, 가솔린 및 자동차를 제외한 근원 소매판매 전달의 0.5% 감소에서 1.5% 증가로 돌아섰다. 근원 소매판매 역시 0.5% 증가했을 것이라는 예상을 크게 넘어섰다.

소매판매는 연간대비로도 전년 동기에 비해 5.36%나 증가하며 전달의 2.77% 감소에 비해 확연한 회복세를 보였다.

품목별로는 의류와 운동용품 판매가 호조였던 반면 전자제품 판매는 감소세를 보였다.

한 주요외신은 소매판매가 코로나19 사태 이전인 2월 수준으로 회복됐지만 추가 경기부양 법안 합의가 지연되고 있어 안심할 수 없다고 전했다.

