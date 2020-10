[아시아경제 이관주 기자] 공정거래위원회 간부를 포함한 전·현직 공정위 관계자들이 기업 측 브로커에게 조사 정보를 넘겨준 혐의로 경찰에 입건됐다.

경찰청 중대범죄수사과는 사조산업 측 브로커에게 조사 일정을 비롯한 각종 정보를 제공한 혐의로 공정위 관계자 4명을 입건했다고 16일 밝혔다.

이 브로커는 공정위 민간자문위원을 지낸 인물로, 공정위 관계자들에게 접대·향응을 제공하고 사조산업과 관련된 조사 정보를 얻어 기업에 전달한 것으로 전해졌다.

경찰은 이 브로커를 먼저 입건한 뒤 공정위 관계자들로 수사 대상을 넓혔다. 브로커는 현재 구속 송치된 상태다.

공정위는 사조산업이 2012∼2018년 설·추석 명절 전후로 사조그룹 전체 임직원에게 자사가 제조한 명절선물 세트를 구입·판매하도록 강요한 사실을 확인하고 지난 1월 시정명령과 함께 14억7900만원의 과징금을 부과한 바 있다.

