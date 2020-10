【급상승예상】 이번엔 진짜다! 급상승 예상되는 '태양광 관련주'

▶급상승 할 수 밖에 없는 '태양광 관련주' ▶클릭하고 종목 확인 (클릭)

다시 태양광 관련주가 증시의 화두로 떠오르고 있다. 현정부의 그린뉴딜 정책과 함께 미 대선에서 태양광 뉴딜 정책을 내세운 바이든 후보의 당선 가능성이 높아지면서 어디까지 오를지 초미의 관심사가 되었다.

특히, 미 대선에서 바이든 후보가 당선 될 경우 미국의 광활한 대지에 태양광 설비가 대규모로 설치될 가능성이 높다. 관련기업들은 협소한 국내를 떠나 미국 시장에 진출함으로서 지금과는 비교도 될 수 없을 정도로 성장할 수 있다.

이러한 기대감이 반영되며 관련주들이 연일 급상승 중이다. 한화솔루션은 이달 초 주가가 34,000원대에 불과했지만, 현재는 지금은 50,000원에 육박하고 있다. 현재 가장 주목받고 있는 신성이엔지는 9월 초 1000원대에서 3000원대까지 상승하며 무려 300%의 수익을 보였다.

앞으로 석탄과 석유와 같은 화석에너지를 대신에 태양광과 같은 친환경 에너지가 대세가 될 것으로 전망됨에 따라 향후 주가는 더 오를 것으로 기대되고 있다.

데이드투자그룹의 전정현 전문가는 "이제는 정말 타이밍 싸움이다. 미 대선이라는 큰 이벤트를 앞두고 에너지 산업은 큰 갈림길에 놓였다. 만약 시장 예측대로 흘러간다면 수익률은 겉잡을 수 없을 정도로 높아진다. 이에 앞서 전문가들의 도움을 통해 적정 시점에 매수하는 것이 필요하다."고 조언하였다.

한편, 데이드투자그룹에서는 '급상승' 예상 '태양광 관련주' 정보를 무료로 배포하고 있다.

관심종목: SDN SDN 099220 | 코스닥 증권정보 현재가 4,710 전일대비 370 등락률 -7.28% 거래량 8,338,759 전일가 5,080 2020.10.16 13:16 장중(20분지연) 관련기사 【급상승예상】 지금 무조건 사야하는 '태양광 관련주'는? 다시 늘어나는 확진자! 이제는 조명에도 신경써서 바이러스 제거하자!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , 사조씨푸드 사조씨푸드 014710 | 코스피 증권정보 현재가 4,780 전일대비 150 등락률 +3.24% 거래량 4,198,277 전일가 4,630 2020.10.16 13:16 장중(20분지연) 관련기사 사조씨푸드, 수산 테마 상승세에 4.44% ↑사조씨푸드, 검색 상위 랭킹... 주가 1.64%【화제의테마】 월요일 (28일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選 close , W홀딩컴퍼니 W홀딩컴퍼니 052300 | 코스닥 증권정보 현재가 334 전일대비 34 등락률 -9.24% 거래량 9,577,806 전일가 368 2020.10.16 13:16 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 내일 (16일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選【화제의테마】 내일 (14일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選【증권가추천】 5G, 고수익을 향한 광속 질주! '이 종목' 주목하라 close , 태림포장 태림포장 011280 | 코스피 증권정보 현재가 4,650 전일대비 265 등락률 -5.39% 거래량 4,467,810 전일가 4,915 2020.10.16 13:16 장중(20분지연) 관련기사 태림포장, 골판지 제조 테마 상승세에 6.32% ↑기사 보셨죠? 휴게소에서 실내 식사 안되요! 포장만 가능합니다 그럼 뭐다?유통·택배株, 올 추석 대목 들뜬 이유 close , KC코트렐 KC코트렐 119650 | 코스피 증권정보 현재가 8,960 전일대비 90 등락률 +1.01% 거래량 18,162,618 전일가 8,870 2020.10.16 13:16 장중(20분지연) 관련기사 KC코트렐, 커뮤니티 활발... 주가 7.78%.KC코트렐, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 12.06% ↑KC코트렐, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.65% close

