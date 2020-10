늘어나는 청소년 렌터카 사고, 업체 34%는 면허도 제대로 확인 안 한다

[아시아경제 이춘희 기자] 10대 학생이 무면허로 렌터카를 빌려 운전하다 뺑소니 사망사고를 내는 등 청소년 무면허 렌터카 사고가 끊이지 않고 있지만 자동차대여사업자 3곳 중 1곳은 면허 유무 판단이 가능한 시스템에도 가입하지 않은 것으로 나타났다.

16일 국회 국토교통위원회 소속 강준현 더불어민주당 의원이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 8월 기준 자동차대여사업자 1127개 업체 중 34.4%인 387개는 운전면허정보 자동검증시스템에 가입하지 않은 것으로 조사됐다.

운전면허정보 자동검증시스템은 도로교통안전공단이 자동차대여사업자에게 제공하는 서비스로 자동차를 빌리는 임차인의 운전면허 정보(이름, 생년월일, 면허번호 등)를 실시간으로 조회해 무면허 운전을 사전에 차단할 수 있도록 한다. 2018년부터 지난 8월까지 이 시스템을 통해 적발한 비정상 운전면허는 218만 건에 달한다.

강 의원은 "최근 4년 간 400건이 넘는 청소년 무면허 렌터카 사고가 발생해 730명의 사상자가 발생했다"며 "운전면허정보 자동검증시스템이 무면허 운전을 막을 수 있는 완벽한 대안은 아니지만 최소한의 안전장치인 만큼 차량대여업체의 의무가입을 추진해야 한다"고 말했다.

