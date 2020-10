JB문화공간 ‘대중음악평론가 임진모와 함께한 한국대중음악사’

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] JB금융그룹 전북은행(은행장 임용택)의 후원으로 운영하고 있는 JB문화공간은 지난 14일 대중음악평론가 임진모가 진행하는 ‘한국대중음악사’ 강의를 진행했다.

이날 임진모 강사는 한국의 대중가요를 ‘트로트’와 ‘스텐더드 팝’, ‘포크’와 ‘로큰롤’ 등 시대와 장르별로 구분하고 각 장르별 특징과 대표 아티스트를 소개하였다.

한국대중음악사의 굵직한 결정적인 순간과 시대를 관통해 대중에게 사랑받았던 가수와 밴드들이 그의 해박한 지식을 담은 입담과 직접 부르는 노래를 통해 청중에게 생동감 있게 전달되었다.

이번 JB문화공간의 한국대중음악사 강연을 함께한 임진모 강사는 경향신문·내외경제 기자생활을 거쳐 음악평론가, 팝칼럼니스트로 활발하게 활동하고 있으며, KBS 배철수의 음악캠프와 TBS 교통방송 '임진모의 마이웨이'등을 진행하여 대중들에게 알려졌다.

JB문화공간 성제환 대표는 “‘한걸음 더 깊이 있는 문화예술’이라는 목표를 가지고, 회원제 아카데미 JB문화살롱을 운영 중으로 앞으로도 다양한 문화예술 분야에 대한민국 최고의 전문가들을 강사로 초빙해 도민들에게 보다 깊은 문화예술 강의를 제공하고자 한다”며 “코로나19로 어려운 시기를 보내는 우리이웃에게 작은 안식처가 되길 바란다”고 말했다.

