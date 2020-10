해리스 美 부통령 후보 측근 코로나 확진..유세 중단

측근 2명 감염 확인

자가격리 대상 아니지만 18일까지 유세 취소

바이든은 예정대로 일정 진행

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 민주당 대선 캠프에도 신종코로나바이러스감염증(코로나19)이 침입했다. 이에따라 카멀라 해리스 부통령 후보가 유세를 중단했다.

15일(현지시간) 워싱턴포스트에 따르면 해리스의 공보국장이 코로나19 확진 판정을 받았다. 이외에도 한명이 추가로 확진 판정을 받은 상태다.

이로인해 해리스는 오는 18일까지 유세 일정을 취소했다.

바이든 캠프측은 "해리스가 확진자들이 판정을 받기 전 이틀동안 밀접 접촉을 하지 않았다. CDC 지침에 따라 자가격리를 할 필요는 없다"고 설명하고 현장 유세 취소 기간동안 화상으로 선거유세를 할 것이라고 예고했다.

캠프측 주장대로라면 해리스는 자가격리를 하는 것은 아니지만 확진자가 측근인 만큼 향후 확진을 받을 가능성을 완전히 배제할 수 없다.

캠프측은 해리스가 하루전 코로나19 테스트에서 음성 판정을 받았으며 이날 중으로 다시 테스트를 받을 예정이라고 전했다.

해리스의 유세 일정 취소에도 불구하고 바이든은 예정된 일정을 그대로 진행할 예정이다. 바이든은 이날 밤 ABC 방송으로 중계되는 타운홀 행사를 가질 예정이다. 같은 시간 도널드 트럼프 대통령도 NBC 방송과 타운홀 행사를 예고한 상태다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr