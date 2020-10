'원피스 등원' 류호정, 이번에는 작업복 입고 국감 나선 이유

류호정 "발전소 노동자 대신해 질의하겠다"

한전 하청업체 노동자 작업환경 문제 지적

[아시아경제 임주형 기자] 과거 국회 본회의장에 원피스를 입고 등원해 주목 받았던 류호정 정의당 의원이 이번에는 안전모와 작업복을 착용하고 국회 국정감사 질의에 나섰다.

류 의원은 15일 열린 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국감에서 배전 노동자 작업복 차림으로 참석했다.

이날 류 의원은 자신의 복장에 대해 "이 옷을 입은 노동자가 일대일로 사장님과 대화하는 것은 매우 힘든 일"이라며 "그래서 입고 나온 것이다. 수많은 발전소 노동자를 대신해 질의하겠다"고 설명했다.

이날 류 의원은 한국전력공사를 상대로 한 국감에서 한전의 하청업체 소속 노동자들이 열악한 작업환경에 놓여 있다고 지적했다.

특히 류 의원은 배전 노동자들이 고압 전류의 전자파에 과도하게 노출되며, 감전사고를 비롯한 화상, 근골격계 질환 등에 상시 노출되어 있다고 밝혔다.

류호정 의원실이 제공한 자료에 따르면 배전설비의 운영과 보수 신규설비에 대해 한전이 공사를 발주하면, 하청업체 소속 배전 노동자들이 배전공사현장에 투입돼 작업을 수행한다.

문제는 고압 전류가 흐르는 전선을 교체하는 '활선작업' 시, 하청업체 노동자들이 지급받는 장비로는 2만2900볼트에서 발생하는 전자파를 모두 차단하지 못한다는 데 있다.

실제 지난 2018년 2월 고압 전류에서 발생한 전자파로 인해 백혈병에 걸린 노동자는 산업재해 인정을 받기도 했다.

이에 대해 김종갑 한전 사장은 "스마트스틱 등 현장에서 쓰이는 장비를 개선 중이다"라며 "더욱 노력하겠다"라고 밝혔다.

한편 류 의원은 지난 8월4일 국회 본회의 당시 분홍 원피스를 착용하고 등원해 인터넷 커뮤니티, 소셜네트워크서비스(SNS) 등에서 '복장 논란'이 불거진 바 있다.

그는 지난달 15일 정부 대정부질문 당시에도 같은 원피스를 입고 등원했다.

당시 류 의원은 한 언론과 인터뷰에서 이같은 논란에 대해 "과거에는 이런 복장을 윤리특위에 회부하느냐 마냐 그런 얘기를 했을지 모르지만 이제는 2020년"이라며 "이런 복장은 얼마든지 입을 수 있다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr