김병준 "文 대통령 답신, 타이핑 아닌 진정성 문제"

"유족이 말했듯 '이미 했던 이야기' 프린트 뿐" 지적

앞서 '타이핑 답신 논란' 대해 靑 "이해 안 간다" 반응

"외국 정상 발신 친서도 전자서명 거쳐"

[아시아경제 임주형 기자]김병준 전 자유한국당 비상대책위원장은 앞서 문재인 대통령이 북한군에 피격 사망한 공무원 이모씨 아들에게 보낸 '타이핑 편지'에 대해 "말귀를 못 알아듣는 것 같다"고 비판했다.

김 전 비대위원장은 15일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "국민들은 타이핑 그 자체를 이야기하는 게 아니라 그 답신에 진정성이 없음을 이야기하고 있다"며 "실제 읽어보라. 거기에 무슨 터치가 있고 가슴 저린 모습이 있나. 유족이 말하듯 '이미 했던 이야기'가 기계적으로 프린트 되어 있을 뿐"이라고 이같이 지적했다.

이어 "문명국 대통령으로서, 또 국민을 지켜야 할 수반으로서 일언반구 하지 못하고, 김정은의 사과를 칭송하는 분위기까지 만들고, 확인되지 않는 월북 이야기나 퍼뜨리며 고인을 욕보였다"라며 "유족과 국민의 마음을 위로하는 일은 어려운 일인지 모르나, 대통령은 말 한마디와 행동 하나로 한 나라를 넘어 세계인 마음까지 살 수 있는 상징성과 힘을 가지고 있다"고 강조했다.

그러면서 "대통령은 유족과 국민을 어떻게 위로해야 하나. 그 예를 소개한다"라며 버락 오바마 전 미국 대통령이 지난 2015년 총기 난사 희생자 장례식에 참석, 연설 도중 찬송가를 부르는 영상 링크를 공유하기도 했다.

앞서 숨진 공무원의 형인 이래진 씨는 지난 13일 언론에 "문 대통령의 편지가 오늘 오전 등기우편으로 전달됐다"고 전했다. 이 씨는 해당 편지에 대해 "위로 내용과 해경 조사 결과를 기다려보자는 내용"이라며 "그동안 방송에서 수차례 밝힌 내용"이라고 설명했다.

또 "A4용지 한 장 남짓한 컴퓨터 타이핑 작성 문서였다"라며 "고등학생 아들이 절규하는 마음으로 쓴 편지에 대한 답장이라 보기 어렵다. 실망감과 허탈한 마음이 앞섰다"라고 토로했다.

야당 또한 '진정성 없는 답장'이라는 취지로 비판의 목소리를 높였다.

김예령 국민의힘 대변인은 이날 구두 논평에서 "(대통령 답신은) 수사 결과를 기다려보자는 말에서 한 걸음도 내딛지 못했다"면서 "타이핑 된 편지는 친필 사인도 없는 무미건조한 형식과 의례 그 이상도 아니었다"라고 지적했다.

같은 당 조태경 의원도 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "국민을 진심으로 위로하고 지켜줄 대통령이 없다는 것은 매우 슬픈 일"이라며 "최소 친필로 유가족에게 진심을 담았어야 했다"고 강조했다.

그러나 이같은 '타이핑 편지' 논란에 대해 청와대는 이해하기 어렵다는 반응을 보였다. 외국 정상들에게 발신하는 친서 등 대통령이 작성한 서신은 타이핑 과정을 거친다는 것이다.

강민석 청와대 대변인은 14일 춘추관 브리핑에서 "야당과 일부 언론이 문 대통령이 피격 공무원 아들에게 보낸 답장 편지가 타이핑이라는 점을 문제 삼고 있다"며 "타이핑이 왜 논란의 소재인지 이해가 안 간다"고 밝혔다.

이어 "대통령 서한은 육필로 먼저 쓴 뒤, 메모지에 직접 써서 주시는 내용을 비서진이 받아 타이핑을 하고 전자서명하는 과정을 거친다"며 "외국 정상에게 발신하는 친서도 마찬가지다"라고 설명했다.

그러면서 "친서뿐만 아니라 빌 게이츠 회장이나 그룹 U2의 보노가 보낸 편지, 프란치스코 교황의 구두메시지가 담긴 서한 또한 타이핑이었다"라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr